путін програв війну і не може уявити втрату великої держави - Financial Times

Плани росії щодо захоплення України не відбулися. Нова мобілізація та спроби прориву на фронті навряд чи принесуть Росії перемогу, вважають аналітики.

Про це йдеться у статті оглядача Гідеона Рахмана для Financial Times. Він припустив, що трапилося б із росією у разі перемоги, а також проаналізував політику Кремля.

"Уявіть собі, що сили путіна змогли здійснити диво, перемогли Україну і повалили уряд Зеленського. Що тоді? Реальність така, що поранена та ізольована росія тоді застрягла б у партизанській війні, яка тривала б десятиліттями, і Афганістан виглядав би як пікнік. Окупація або колабораціоністський уряд у Києві в такому разі перебуватиме під постійними нападами", - йдеться у матеріалі.

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На думку експертів, "перемога" залучила б росію до довгострокової катастрофи".

Путін продовжує втішати себе ілюзіями щодо історії. Видання посилається на думку колишнього полковника російської військової розвідки, політолога Дмитра Треніна. Раніше той зазначив, що росія не має союзників на Заході, а антиросійська коаліція виходить далеко за межі Європи.

Як пише оглядач, тепер Москва шукає друзів в Азії та Африці, радіючи, що провідні країни "глобального півдня", такі як Китай, Індія, Південна Африка та Індонезія, не приєдналися до міжнародних санкцій проти росії.

Зазначається, що зазначені країни, окрім Ірану, раніше не надавали Росії військову підтримку.

На думку аналітика, путін втягнув свою країну у війну через нездатність прийняти втрату статусу великої держави та зрозуміти нову систему, засновану на співпраці між державами під егідою ЄС та НАТО.

Тепер російську економіку будуть тягнути на бік Азії і зараз росія має небезпечну залежність від Китаю.

Якби Путін був готовий погодитися з тим, що росія назавжди перебуває на рівні нижче наддержав, для російської державної влади була б можливість грати роль середньої сили, що балансує.

"Путін же перестарався в Україні. Іронічний результат полягає в тому, що росія, швидше за все, вийде з цієї війни ще більш зменшеною як глобальна держава. Російські стратеги, які все частіше висувають аргументи на користь продовження боротьби, роблять це не тому, що бачать реалістичну перспективу перемоги, а тому, що поразку надто складно представляти ", - йдеться у статті.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав увесь світ не послаблювати свою підтримку Україні. На його думку, Альянс має бути готовим до ймовірного продовження війни.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що росія знову готується до наступу.

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