путин проиграл войну и не может представить потерю великой державы - Financial Times

Планы россии по поводу захвата Украины не состоялись. Новая мобилизация и попытки прорыва на фронте вряд ли принесут россии победу, считают аналитики.

Об этом говорится в статье обозревателя Гидеона Рахмана для Financial Times. Он предположил, что случилось бы с россией в случае победы, а также проанализировал политику Кремля.

"Представьте себе, что силы путина смогли совершить чудо, победили Украину и свергли правительство Зеленского. Что тогда? Реальность такова, что раненая и изолированная россия тогда застряла бы в партизанской войне, которая длилась бы десятилетиями, и Афганистан выглядел бы как пикник. Оккупационные силы или коллаборационистское правительство в Киеве в таком случае будут находиться под постоянными нападениями", - говорится в материале.

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По мнению экспертов, "победа" вовлекла бы россию в долгосрочную катастрофу".

путин продолжает утешать себя иллюзиями относительно истории. Издание ссылается на мнение бывшего полковника российской военной разведки, политолога Дмитрия Тренина. Ранее тот отметил, что у россии нет союзников на Западе, а антироссийская коалиция выходит далеко за пределы Европы.

Как пишет обозреватель, теперь Москва ищет друзей в Азии и Африке, радуясь, что ведущие страны "глобального юга", такие, как Китай, Индия, Южная Африка и Индонезия, не присоединились к международным санкциям, направленным против россии.

Отмечается, что указанные страны, кроме Ирана, ранее не предоставляли россии военную поддержку.

По мнению аналитика, путин втянул свою страну в войну из-за неспособности принять утрату статуса великого государства и понять новую систему, основанную на сотрудничестве между государствами под эгидой ЕС и НАТО.

Теперь российскую экономику будут тянуть на сторону Азии и в данное время россия имеет опасную зависимость от Китая.

Если бы Путин был готов согласиться с тем, что россия навсегда находится на уровне ниже сверхдержав, для российской государственной власти была бы возможность играть роль балансирующей средней силы.

"путин же перестарался в Украине. Ироничный результат состоит в том, что россия, скорее всего, выйдет из этой войны еще более уменьшенной как глобальное государство. Российские стратеги, все чаще выдвигающие аргументы в пользу продолжения борьбы, делают это не потому, что видят реалистичную перспективу победы, а потому, что поражение слишком сложно представлять", - говорится в статье.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал весь мир не ослаблять свою поддержку Украине. По его мнению, Альянс должен быть готов к вероятному продолжению войны.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что россия снова готовится к наступлению.

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