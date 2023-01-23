"россия может повторить вторжение по схожему сценарию", — Жданов

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о тактике россиян в случае повторного вторжения. Ранее он уже делал свой прогноз относительно участия Беларуси в войне россии и Украины.

Свое мнение Жданов высказал в эфире “24 телеканала". По его мнению, тактика оккупантов останется прежней.

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"Все будет повторяться так же, ничего не изменилось. Если россияне предпримут еще одну попытку наступления на нашу территорию, это будут такие же колонны, которые будут вторгаться через границу", – сказал он.

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Жданов подчеркнул, что год назад при наступлении россияне почти свободно передвигались по Украине, сейчас такая ситуация не возможна.

"Сейчас же оккупанты будут вынуждены разворачиваться в предбоевой или боевой порядок уже на самой границе. Ведь мы обустраиваем границу как линию обороны. И штурм начнется непосредственно на границе Украины", – объяснил Жданов.

По его мнению, сейчас оккупанты пытаются нам навязать позиционную войну, потому что опасаются маневров ВСУ.

“На территории Украины скопилось около 300 тысяч личного состава рф. Они уплотняют оборону. Но я не вижу, чтобы они формировали ударные группировки", - считает он.

Какая ситуация на фронте на данный момент

По последним данным Генштаба, с 24 февраля украинская армия уничтожила уже более 120 тысяч оккупантов.

Украинская разведка считает, что в ближайшие месяцы Россия сосредоточит свои усилия на полном захвате Донецкой и Луганской областей. Такое мнение выражал заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

Он назвал время, когда россия планирует наступление.

В то же время глава украинской разведки Кирилл Буданов прокомментировал предстоящие действия ВСУ в направлении россии. Он пообещал, что ВСУ могут наносить удары по оккупированному Крыму, потому что это часть нашей территории.

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