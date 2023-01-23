Военные показали, как выглядит 'адский пожар' после вражеских обстрелов

В одном из населенных пунктов Украины, обстрелявшем враг, возник масштабный пожар. Он напоминал кадры из ада.

Ужасными кадрами поделился украинский военнослужащий с ником "lukas.younger" в соцсетях. Он не сообщил, в результате использования каких именно снарядов произошел этот пожар.

В комментариях под видео пользователи предположили, что такой пожар мог возникнуть в результате использования врагом зажигательных боеприпасов, которые запрещены.

Видео дня

Подписчики военнослужащего пожелали нашим воинам выдержать все испытания войны и вернуться домой живыми и невредимыми:

Это ужас, вы молодцы ребята, сколько такого увидеть и вытерпеть – выдержать не каждый может

Божечки, это ад, ребята – сил вам!!!

Как магма после снарядов… Выглядит как настоящий ад...

Спасибо вам, ребята, держитесь. Слава Украине!

Мужики, теперь когда вы скажете, что вы были в аду, вам поверят!

Среди ада, а духом несокрушимые!!!

Оставайся сильной, жизнь тяжелая, но мы должны держать голову высоко, слава Украине

В самом эпицентре ада…

Божьей опеки вам, наши родные люди…

Напомним, во время войны в Украине россияне используют оружие, запрещенное нормами международного гуманитарного права. Об одном из таких случаев вы можете прочитать по этой ссылке.

Среди этого оружия – фосфорные и зажигательные снаряды. Они содержат нефтяные зажигательные смеси, металлизированные или термитные смеси, могут быть на основе фосфора, электрона, щелочных металлов и т.п. При падении за землю эти воспламеняющиеся вещества налипают к поверхности и их трудно потушить.

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