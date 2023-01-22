В ГУР спрогнозировали развитие войны в Украине и назвали направление боя

Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий спрогнозировал дальнейшую ситуацию на фронте. Он также отметил, какое направление может выбрать страна-агрессор.

Об этом представитель ГУР рассказал в интервью балтийскому изданию Delfi. Там он дал оценку по срокам окончания войны в Украине.

По его словам, сейчас разведка прогнозирует пиковый этап войны весной и в начале лета.

“Мы пока не можем заглядывать далеко, мы должны миновать первый этап — весну и начало лета. Мы видим, к чему ведет эта война: сменилось российское военное руководство, закончился первый этап мобилизации, российская армия совершает перегруппировки", - сказал он.

После этого этапа уже можно будет говорить об окончании войны, считают в ГУР.

По его словам, россия попытается проводить боевые действия на Донецком и Луганском направлениях.

“Они не смогли выполнить свою главную задачу, с которой начинали так называемую "специальную военную операцию" — полную оккупацию Донецкой и Луганской областей. Приблизительно в феврале-марте будут бои за эти области, россияне постараются взять под свой контроль Купянск, Сватово, Кременную, в направлении Харьковской области. Главное поле боя будет на Донбассе, это подтверждают бои за Бахмут и Соледар", - уверен Скибицкий.

Прогнозы по окончанию войны в Украине

Обозреватель Гидеон Рахман для Financial Times недавно написал, что путин втянул свою страну в войну из-за неспособности принять утрату статуса великого государства и понять новую систему, основанную на сотрудничестве между государствами под эгидой ЕС и НАТО.

Теперь российскую экономику будут тянуть на сторону Азии и в данное время россия имеет опасную зависимость от Китая.

Польский генерал, бывший командующий сухопутными силами Польши, Вальдемар Скшипчак спрогнозировал один из сценариев предполагаемого последующего наступления оккупантов.

По его мнению, россия совершит наступление со стороны Воронежа, Курска и Брянска. Об этом Скшипчак сказал в интервью BBC.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее назвал дату, когда российские оккупанты могут попытаться повторить полномасштабное наступление.

По его словам, враги зациклены на определенных датах и это может быть март.

В то же время президент Владимир Зеленский не считает, что с россией можно говорить об окончании войны в формате переговоров. Он подчеркнул, что сомневается в том, что путин еще жив.

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