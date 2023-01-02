Буданов пообещал еще больше "бавовны" в россии и Крыму (видео)

Глава украинской разведки Кирилл Буданов прокомментировал предстоящие действия ВСУ в направлении россии. Об этом он сказал в комментарии американскому телеканалу АВС.

По его словам, украинские защитники могут наносить удары по оккупированному Крыму, потому что это часть нашей территории. Также Буданов сказал, что их количество будет увеличиваться.

В то же время глава ГУР отказался комментировать, наносила ли Украина удар по российским авиабазам. Он отметил, что расскажет об этом после окончания войны, но этим новостям он радуется.

Когда его журналистка спросила, будет ли еще больше ударов по территории россии, Буданов ответил утвердительно.

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"Думаю, что да. Глубже и глубже. И по Крыму, потому что это часть Украины. Мы можем использовать любое оружие на своей территории", – сказал он.

Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов поделился прогнозом на 2023 год. По его словам, новый год может оказаться победным для нашей страны.

В то же время, он считает, что россиян ждет новая волна мобилизации.

"При формировании новых подразделений им не хватает живой силы. Исходя из этого они сейчас рассматривают и уже приняли для себя решение, чтобы с 5 января начать очередную волну мобилизации", - отметил он.

Напомним, что недавно на военном аэродроме в Энгельсе (россия) прогремели взрывы. Именно с этого места взлетают стратегические бомбардировщики, выпускающие ракеты по Украине.

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