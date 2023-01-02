Буданов пообіцяв ще більше "бавовни" в росії та Криму (відео)

Очільник української розвідки Кирило Буданов прокоментував майбутні дії ЗСУ в напрямку росії. Про це він сказав в коментарі американському телеканалу АВС.

Згідно з його слів, українські захисники можуть завдавати ударів по окупованому Криму, бо це частина нашої території. Також Буданов сказав, що їх кількість буде збільшуватися.

Водночас голова ГУР відмовився коментувати чи завдавала Україна удару по російським авіабазам. Він зазначив, що розповість про це після закінчення війни, але цим новинам він радіє.

Коли його журналістка запитала, чи буде ще більше ударів по території росії, Буданов відповів ствердно.

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"Думаю, що так. Глибше і глибше. І по Криму, бо це частина України. Ми можемо використовувати будь-яку зброю на своїй території", - сказав він.

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов поділився прогнозом на 2023 рік. За його словами, новий рік може стати переможним для нашої країни.

Водночас він вважає, що росіян чекає нова хвиля мобілізації.

"При формуванні нових підрозділів їм не вистачає живої сили. Виходячи з цього, вони зараз розглядають та вже прийняли для себе рішення, щоб з 5 січня розпочати чергову хвилю мобілізації", – зазначив він.

Нагадаємо, що нещодавно на військовому аеродрому в Енгельсі (росія) прогриміли вибухи. Саме з цього місця злітають стратегічні бомбардувальники, які випускають ракети по Україні.

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