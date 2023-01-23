В Украине начнется полномасштабная танковая и окопная война - прогноз The New York Times

владимир путин не планирует останавливаться и готовится к новым ожесточенным раундам на фронте.Ожидается новая, более смертоносная и судьбоносная фаза боевых действий в Украине.

Об этом пишут аналитики издания The New York Times. По мнению редакции, в конце зимы или весны стороны будут пытаться выйти из тупика.

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Отмечается, что к настоящему времени россия уже мобилизовала 300 000 новых солдат, чтобы бросить их в бой. Оккупанты продолжают "воевать" с мирным населением и энергетической инфраструктурой Украины.

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В то же время, российские заводы с вооружением не сбавляют своих оборотов, а даже работают круглосуточно.

Киев продолжает укреплять свои силы бронетехникой и системами ПВО.

"Это означает, что широкие, грязные поля Украины вскоре снова станут свидетелями полномасштабной танковой и окопной войны, на этот раз - западным оружием против отчаявшегося россии. Это никогда не должно было повториться в Европе со времен последней мировой войны", - пишет редакция.

Украина и ее сторонники надеются, что западное оружие играет решающую роль и даст Киеву больше шансов сдержать российское наступление и даже отбросить россиян.

Некоторые считают, что таким образом россияне хотят принудить к переговорам.

"Пока господин путин не проявляет готовности говорить. Задача состоит в том, чтобы убедить Россию в том, что мир путем переговоров является единственным вариантом. Вот почему предстоящее сражение имеет решающее значение", - считает издание.

В своих публичных выступлениях пути по-прежнему культивирует образ самоуверенного силача. Он скрывает от людей подлинный масштаб потерь.

Как пишет издание со ссылкой на отчет Фонда Карнеги, россияне угрожают десятилетия экономической стагнации и регресса, даже если война скоро закончится. Промышленное производство, даже военное, скорее всего, будет продолжать падать из-за его зависимости от высокотехнологичных товаров с Запада, которые он больше не может получить.

Прогнозы по окончанию войны в Украине

Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий спрогнозировал дальнейшую ситуацию на фронте. Он отметил, что сейчас разведка прогнозирует пиковый этап войны весной и в начале лета.

В то же время Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее назвал дату, когда российские оккупанты могут попытаться повторить полномасштабное наступление.

Он считает, что враги зациклены на определенных датах, и это может быть март.

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