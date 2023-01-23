'У Украины был срок до января': астролог дала прогноз, когда Россия пойдет в новое наступление

Февраль и март 2023 года будут очень трудными для украинцев – все планеты с 23 января будут в директных фазах. Такое же явление наблюдалось до начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Об этом заявила украинская таролог и астропсихолог Ирина Звягина. "Это означает прорыв в ситуациях, которые тормозились внешними обстоятельствами и нехваткой средств в осенне-зимние месяцы. 19 января стал директным Меркурий. И это совпадает с началом летнего цикла Солнца с Плутоном. Если наложить текущие транзиты на карту России, очевидно, что в ближайшее время с той стороны начнется наступление", – отметила она.

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По словам астролога, практически все планеты карты России активизированы. У Украины был срок до середины января, чтобы подготовиться и разработать свой план противодействия стране-агрессору.

Звягина добавила, что украинцам нужно готовиться к тяжелому времени – как в плане ситуации с безопасность, так и с электроэнергией.

"Держать собранными вещи на случай быстрого отъезда, сделать запас лекарств. И не откладывать лечебные мероприятия, пока есть возможность. Скажем, лечение зубов… Если с апреля Украина перехватит инициативу, мы выиграем эту войну", – подытожила астролог.

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.