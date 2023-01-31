У мережі показали ближній бій з окупантами під Бахмутом від першої особи (відео)

Українські військові продовжують стримувати навалу російських окупантів у районі Бахмута на Донеччині. У мережі показали кадри ближнього бою одного з українських підрозділів поблизу міста.

Відео оприлюднили у Telegram-каналі речника військової адміністрації Одеської області Сергія Братчука. На ньому показана сутичка наших захисників з окупантами під Бахмутом.

"Бойова робота наших захисників у Бахмуті від першої особи", – йдеться у повідомленні.

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Згідно з кадрами, близько десятка українських військових відбивають ворожу атаку. Оператор у певний момент наважується підійти ближче, або завдати удару по ворогах.

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Точний час та місце боїв не повідомляється з міркувань безпеки.

Зауважимо, дещо раніше речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявив, що російським окупантам не вдалося перекрити трасу на Бахмут та відрізати українських бійців від постачання.

Водночас за його словами, українське командування слідкує за ситуацією у місті, оскільки збереження особового складу має першочергову важливість.

Нагадаємо, 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка показала знищення ворога на Бахмутському напрямку з РСЗВ.

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