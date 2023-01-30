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Война в Украине

Украинские военные показали эффектное уничтожение оккупантов на Бахмутском направлении (видео)

Максим Карпенко

Украинские военные показали эффектное уничтожение оккупантов на Бахмутском направлении (видео)

Украинские военные сегодня, 30 января, уничтожили оккупантов на Бахмутском направлении. Ликвидацию провели бойцы 93-й ОМБр Холодный яр.

Уничтожение врага происходило ночью. Об этом сообщили на Telegram-канале заместителя командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Павлюка.

"93 всегда вас видит" – работа ОМБр Холодный яр на Бахмутском направлении. Оккупантам не укрыться от глаз и ударов украинского войска даже ночью", – говорится в сообщении.

Отмечается, что у украинских военных сейчас много "ночной работы", а также указывают, что это самое тяжелое время.

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"Большая часть штурмов наших позиций приходится именно на темную часть суток. Чтобы не допускать прорывов участка, нужно постоянно быть в воздухе, обнаруживать и уничтожать врага еще в зоне накопления", – указал пехотинец на позывной "Стус".

Боец уточнил, что работа сейчас осложнена многими факторами, в частности, погодными условиями и местностью, но выхода нет.

"Россияне сбавляют темп только там, где их постоянно накрывают. Успешная оборона бригады состоит из ежедневной тяжелой работы всех бойцов, никак иначе", – добавил он.

Точное время и место ликвидации врагов не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка показала уничтожение врага на Бахмутском направлении из РСЗО.

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Война в Украине