Украинские военные показали эффектное уничтожение оккупантов на Бахмутском направлении (видео)

Украинские военные сегодня, 30 января, уничтожили оккупантов на Бахмутском направлении. Ликвидацию провели бойцы 93-й ОМБр Холодный яр.

Уничтожение врага происходило ночью. Об этом сообщили на Telegram-канале заместителя командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Павлюка.

"93 всегда вас видит" – работа ОМБр Холодный яр на Бахмутском направлении. Оккупантам не укрыться от глаз и ударов украинского войска даже ночью", – говорится в сообщении.

Отмечается, что у украинских военных сейчас много "ночной работы", а также указывают, что это самое тяжелое время.

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"Большая часть штурмов наших позиций приходится именно на темную часть суток. Чтобы не допускать прорывов участка, нужно постоянно быть в воздухе, обнаруживать и уничтожать врага еще в зоне накопления", – указал пехотинец на позывной "Стус".

Боец уточнил, что работа сейчас осложнена многими факторами, в частности, погодными условиями и местностью, но выхода нет.

"Россияне сбавляют темп только там, где их постоянно накрывают. Успешная оборона бригады состоит из ежедневной тяжелой работы всех бойцов, никак иначе", – добавил он.

Точное время и место ликвидации врагов не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка показала уничтожение врага на Бахмутском направлении из РСЗО.

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