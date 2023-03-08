Військові 93-ї бригади успішно відпрацювали з міномета по 'вагнерівцях' у Бахмуті (відео)

Українські військові у Бахмуті на Донеччині знищили групу окупантів. Для цього наші захисники вдарили по ворогу з мінометів.

Ліквідацією найманців ПВК "Вагнер" займалися бійці 2-го мотострілецького батальйону 93-ї бригади. Відео влучання опубліковане в телеграм-каналі "Бутусов плюс".

"Пряме влучання міни по групі Вагнера у Бахмуті – робота 2-го мотострілецького батальйону 93 бригади", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити перехрестя двох вулиць, на якому розташувалася група окупантів. На наступних кадрах видно влучання міни по місцю перебування ворога.

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Точний час знищення окупантів та кількість ліквідованих "вагнерівців" не повідомляється.

Нагадаємо, раніше на Луганщині українські прикордонники знищили ворожий бліндаж з окупантами. За попередніми даними, загинули щонайменше троє ворогів.

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