Бойцы 40-й бригады ликвидировали четыре орудия оккупантов и тяжеловозы с боеприпасами (видео)

Украинские военные на разных участках фронта методически уничтожают оккупантов и вражескую технику. В частности, бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта и 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" ликвидировали четыре противотанковых пушки.

Кроме этого, защитникам Украины удалось "подстрелить" два тяжеловоза боеприпасов оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.

"Уничтожены 4 вражеских противотанковых пушки и 2 тяжеловеса боеприпасов оккупантов", – говорится в сообщении.

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Во время работы бойцы из "Эдельвейса" скорректировали работу артиллеристов "Великокняжеской" бригады. На видео можно увидеть, как украинские военные наносят прицельный огонь по противотанковой батарее врага.

Видео дня

Точное время и место уничтожения вражеских орудий МТ-12 "Рапира" и грузовиков не сообщается по соображениям безопасности.

Напомним, заместитель министра обороны Украины, Анна Маляр, заявила о том, что контрнаступательные действия войск уже начались.

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