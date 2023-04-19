Контрнаступление ВСУ уже началось на определенных участках, – Маляр

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о том, что контрнаступательные действия войск уже начались. Она отметила, что контрнаступление нельзя сводить только к активным наступательным действиям, ведь цель состоит в освобождении всех территорий.

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Остановка врага в его наступательных действиях также является важной составляющей контрнаступательных мер. Анна Маляр отметила, что контрнаступательные действия состоят в огромном комплексе различных действий и мероприятий, включающих подготовку людей к комплексу действий, подготовку техники, людей, резервов, формирование определенной тактики и планов действий.

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По ее словам, такие решения принимаются в очень короткий срок, а не через месяц или два. Варианты контрнаступательных действий зависят от информации о состоянии врага и наших возможностях.

Анна Маляр подчеркнула, что украинские военные успешно действуют на трех направлениях – Лиманском, Авдеевском и Марьинском, противник не может продвигаться там. Она также отметила, что Вооруженные силы Украины готовятся к полному освобождению территорий каждый день и что действия войск на востоке уже являются контрнаступательными мерами.

Напомним, 21 декабря 2022 года США объявили о новом пакете безопасности помощи Украине на почти два миллиарда долларов. Этот пакет включал зенитно-ракетные комплексы Patriot.

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