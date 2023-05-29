Біолог розповів як позбутись домашньої молі: прості поради

Молі є не тільки неприємними, але й шкідливими комахами, які можуть поширювати інфекції та завдавати шкоду продуктам і одязі. Зневажати їх присутність не варто, тому що це може призвести до серйозних проблем. Але що робити, якщо молі вже завелися?

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Експерти біологи рекомендують почати з пошуку гнізда молі. Якщо ви помічаєте, що продукти заражені міллю, то краще викинути їх. Але якщо їжа ще не заражена, ви можете помістити її у морозильну камеру на два тижні. Така процедура допоможе знищити яйця та личинки молі, запобігаючи їх подальшому розмноженню.

Якщо вам не вдається знайти гніздо молі, ви можете скористатися камфорним спиртом. Зволожте паперові серветки в цьому розчині і розкладіть їх у місцях, де ймовірно знаходиться міль. Варто зазначити, що ці комахи не терплять запаху камфори і будуть намагатися покинути приміщення.

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