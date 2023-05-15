Як назавжди позбутися від молі вдома: 5 ефективних саморобних пасток

Справжнім кухонним жахом є маленькі комахи, які дуже швидко проникають в упаковки з борошном та макаронами. Міль дуже швидко розмножується, а самки можуть відкладати до 400 яєць.

Проте є дієві способи – спеціальні пастки для молі, які можна зробити власноруч. Про це пише Sante+.

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Життєвий цикл цих харчової молі проходить кілька етапів: від сірувато-білих яєць до личинок, які можуть бути рожевого, коричневого або зеленого кольору. Потім вже повноцінна і здорова міль. Про те, що у вашому домі є ці шкідники, свідчать невеликі липкі павутинки на продуктах та пакетах.

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Якщо ж ви помітили вже дорослі молі коричневого або червонуватого відтінку, то, ймовірно, що їх вже багато. З кухні вони будуть переміщатися в інші кімнати будинку.

Як назавжди позбутися від харчової молі за допомогою саморобних пасток

Насамперед почніть з очищення кухні, ретельно помийте шафи, буфети та комори. Перевіряйте всі харчові продукти, особливо шукаючи дорослих особин і личинок (маленьких черв’яків) на упаковках харчових продуктів і їх сітках.

Найбільше міль любить зернові продукти, як-от борошно та макарони. Проте комахи можуть завестися і в спеціях чи інших крупах.

Заражені продукти краще викинути, а місця їхнього зберігання варто добре помити, виймаючи полиці, залазячи у важкодоступні місця та кути. Найкраще використати оцет або мильний розчин. Після цього зберігайте крупи у спеціальних банках, які будуть герметично закриватися.

Тепер детальніше про пастки для молі:

1. Клейові пастки на основі феромонів. Цей спосіб привабить самок та не дозволить їм розмножуватися.

Просто наклейте ці наклейки у свою комору або на дверцята заражених шаф приблизно на 8 тижнів. Результати побачите майже миттєво.

2. Вазелінова пастка. Ця техніка схожа на трюк з феромонною пасткою. Різниця в тому, що ви можете приготувати його самостійно вдома. Дотримуйтесь таких кроків:

Виріжте різаком шматок картону шириною від 8 до 13 см і довжиною від 20 до 30 см. Зігніть шматок картону навпіл, щоб отримати форму намету. Нанесіть шар вазеліну на внутрішню частину намету. Продукт виконує роль своєрідного клею. Потім помістіть феромон на картон, який ви можете придбати в Інтернеті або в спеціалізованих магазинах. Поставте його в місці, де часто буває міль.

Ціль цієї пастки – порушити цикл спарювання цих літаючих комах. Таким чином, самці опиняться в пастці всередині та застрягнуть у шарі вазеліну. Через кілька днів перевірте пастку, регулярно замінюючи коробки.

3. Пастка яблучного оцту. Однією з найпростіших у створенні пасток є пастка з яблучним оцтом. Вам знадобиться невелика миска або банка, пляшка яблучного оцту, рідина для миття, поліетиленова плівка.

Наповніть миску на ⅔ яблучним оцтом. Додайте в ємність кілька крапель рідини для миття посуду, перш ніж перемішати все разом чайною ложкою. Накрийте миску поліетиленовою плівкою, яку закріпіть на мисці гумкою. Так ви зможете запобігти втечі молі, яка опиниться у пастці. Проткніть кілька отворів у тонкій пластиковій упаковці. Розмістіть пастку поблизу харчових продуктів, які приваблюють міль.

4. Медова пастка. Мед також можна використовувати як приманку для лову харчової молі.

У велику ємність налийте дві-три столові ложки меду. Виріжте смужку картону шириною 2,5 см і довжиною 7,5 см. Складіть смужку вздовж навпіл і зробіть невеликий отвір в середині загнутого краю. Перед тим як вставити шнурок в отвір, зробіть петлю. Змочіть смужку в меді, тримаючи її за нитку. Після того, як лист буде покритий медом, помістіть його у вигляді намету на ємність, наповнену медом. Солодкий аромат меду приверне моль до пастки. Після контакту з медом вони залишаться всередині.

5. Світлова пастка. Харчова міль подорожує вночі, і її природно приваблює яскраве світло. Ви можете заманити їх, застосувавши такий метод:

Наповніть банку або прозору ємність на ⅔ водою. Додайте кілька крапель засобу для миття посуду. Блюдо поставте на джерело яскравого світла. Це світло повинно горіти всю ніч, а всі інші повинні бути вимкнені. Літаючи навколо світла, нічні метелики неминуче занурюються в цю мильну воду і застрягають всередині ємності. Хороша новина полягає в тому, що це рішення працює як для молі, так і для мух і комарів.

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