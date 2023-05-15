Як назавжди позбутися від молі вдома: 5 ефективних саморобних пасток
Справжнім кухонним жахом є маленькі комахи, які дуже швидко проникають в упаковки з борошном та макаронами. Міль дуже швидко розмножується, а самки можуть відкладати до 400 яєць.
Проте є дієві способи – спеціальні пастки для молі, які можна зробити власноруч. Про це пише Sante+.
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Життєвий цикл цих харчової молі проходить кілька етапів: від сірувато-білих яєць до личинок, які можуть бути рожевого, коричневого або зеленого кольору. Потім вже повноцінна і здорова міль. Про те, що у вашому домі є ці шкідники, свідчать невеликі липкі павутинки на продуктах та пакетах.
Якщо ж ви помітили вже дорослі молі коричневого або червонуватого відтінку, то, ймовірно, що їх вже багато. З кухні вони будуть переміщатися в інші кімнати будинку.
Як назавжди позбутися від харчової молі за допомогою саморобних пасток
Насамперед почніть з очищення кухні, ретельно помийте шафи, буфети та комори. Перевіряйте всі харчові продукти, особливо шукаючи дорослих особин і личинок (маленьких черв’яків) на упаковках харчових продуктів і їх сітках.
Найбільше міль любить зернові продукти, як-от борошно та макарони. Проте комахи можуть завестися і в спеціях чи інших крупах.
Заражені продукти краще викинути, а місця їхнього зберігання варто добре помити, виймаючи полиці, залазячи у важкодоступні місця та кути. Найкраще використати оцет або мильний розчин. Після цього зберігайте крупи у спеціальних банках, які будуть герметично закриватися.
Тепер детальніше про пастки для молі:
1. Клейові пастки на основі феромонів. Цей спосіб привабить самок та не дозволить їм розмножуватися.
Просто наклейте ці наклейки у свою комору або на дверцята заражених шаф приблизно на 8 тижнів. Результати побачите майже миттєво.
2. Вазелінова пастка. Ця техніка схожа на трюк з феромонною пасткою. Різниця в тому, що ви можете приготувати його самостійно вдома. Дотримуйтесь таких кроків:
- Виріжте різаком шматок картону шириною від 8 до 13 см і довжиною від 20 до 30 см.
- Зігніть шматок картону навпіл, щоб отримати форму намету.
- Нанесіть шар вазеліну на внутрішню частину намету. Продукт виконує роль своєрідного клею.
- Потім помістіть феромон на картон, який ви можете придбати в Інтернеті або в спеціалізованих магазинах.
- Поставте його в місці, де часто буває міль.
Ціль цієї пастки – порушити цикл спарювання цих літаючих комах. Таким чином, самці опиняться в пастці всередині та застрягнуть у шарі вазеліну. Через кілька днів перевірте пастку, регулярно замінюючи коробки.
3. Пастка яблучного оцту. Однією з найпростіших у створенні пасток є пастка з яблучним оцтом. Вам знадобиться невелика миска або банка, пляшка яблучного оцту, рідина для миття, поліетиленова плівка.
- Наповніть миску на ⅔ яблучним оцтом.
- Додайте в ємність кілька крапель рідини для миття посуду, перш ніж перемішати все разом чайною ложкою.
- Накрийте миску поліетиленовою плівкою, яку закріпіть на мисці гумкою. Так ви зможете запобігти втечі молі, яка опиниться у пастці.
- Проткніть кілька отворів у тонкій пластиковій упаковці.
- Розмістіть пастку поблизу харчових продуктів, які приваблюють міль.
4. Медова пастка. Мед також можна використовувати як приманку для лову харчової молі.
- У велику ємність налийте дві-три столові ложки меду.
- Виріжте смужку картону шириною 2,5 см і довжиною 7,5 см.
- Складіть смужку вздовж навпіл і зробіть невеликий отвір в середині загнутого краю.
- Перед тим як вставити шнурок в отвір, зробіть петлю. Змочіть смужку в меді, тримаючи її за нитку.
- Після того, як лист буде покритий медом, помістіть його у вигляді намету на ємність, наповнену медом.
- Солодкий аромат меду приверне моль до пастки. Після контакту з медом вони залишаться всередині.
5. Світлова пастка. Харчова міль подорожує вночі, і її природно приваблює яскраве світло. Ви можете заманити їх, застосувавши такий метод:
- Наповніть банку або прозору ємність на ⅔ водою.
- Додайте кілька крапель засобу для миття посуду.
- Блюдо поставте на джерело яскравого світла. Це світло повинно горіти всю ніч, а всі інші повинні бути вимкнені.
- Літаючи навколо світла, нічні метелики неминуче занурюються в цю мильну воду і застрягають всередині ємності.
- Хороша новина полягає в тому, що це рішення працює як для молі, так і для мух і комарів.
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