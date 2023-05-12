Шкідники тікатимуть подалі: як запобігти появі черв'яків у черешні

У черешнях, як і в багатьох інших плодах садових дерев, черв'яки всередині можуть з'являтися через личинки фруктових мух або молі. Личинки проникають в плід через мікротріщини на його поверхні, а потім розвиваються всередині плода, живлячись його м'якоттю.

Також заразити черешню черв'яками можуть комахи, які живляться листям та стеблами дерева. Ці комахи можуть залишати свої яйця на плодах, а личинки потім проникають всередину черешень.

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Щоб запобігти появі черв'яків у черешнях, можна вживати такі заходи:

регулярно обстежувати дерева й видаляти пошкоджене шкідниками листя, чи плоди;

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використовувати пастки для комах та мух;

встановлювати сітки для захисту дерева.

Вишнева муха – комаха довжиною 3-5,3 мм, з чорним тілом, жовтими лапками та смугастими крилами. Особливо масово вони поширені у південних областях України. За місяць життя вишнева муха встигає відкласти близько 150 яєць.

Для боротьби з мухами та їхніми личинками можна використовувати різні хімічні засоби. Обробляти слід не лише гілля, листя, кору та цвіт дерева, а ґрунт на глибині 7-10 см.

Дерева черешні можна обробляти й народними засобами. Наприклад за допомогою насіння гарбуза – воно містить куркумін. Розмеліть насіння гарбуза на порошок та розпиліть на дерева черешні, щоб захистити їх від шкідників.

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Використання мила та спирту: розчиніть невелику кількість мила та спирту в воді та розпиліть на дерева черешні. Це може допомогти контролювати популяцію шкідників.

Використання настою з часнику: змішайте декілька зубчиків часнику з водою та дайте настоятися кілька годин. Розпиліть цей настій на дерева черешні, щоб захистити їх від шкідників.

Використання рослинних екстрактів: можна використовувати екстракти рослин, таких як підсніжник, пижма, чебрець, хвощ та інші. Ці рослини настоюють у воді кілька днів та обприскують дерева.

Аби знищити личинки вишневої мухи у ґрунті, можна застосувати слабкий розчин марганцівки. Поливати ним дерева треба на ніч. Повторювати кожні 5 днів протягом місяця, поки дерево плодоносить.

Нагадаємо, що різні гризуни на городі та в саду завдають серйозної шкоди. Проте експерти назвали дешеві та прості способи, які допоможуть назавжди позбутися щурів та інших шкідників. Попри шкоду, яку завдають пацюки, вони ще й розносять потенційно небезпечні хвороби.

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