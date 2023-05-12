Вредители будут убегать подальше: как предотвратить появление червей в черешне

В черешнях, как и во многих других плодах садовых деревьев, черви внутри могут появляться из-за личинок фруктовых мух или моли. Личинки проникают в плод через микротрещины на его поверхности, а затем развиваются внутри плода, питаясь его мякотью.

Также заразить черешню червями могут насекомые, питающиеся листьями и стеблями дерева. Эти насекомые могут оставлять свои яйца на плодах, а личинки затем проникают внутрь черешней.

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Чтобы предотвратить появление червей в черешнях, можно принимать следующие меры:

регулярно обследовать деревья и удалять поврежденные вредителями листья или плоды;

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использовать ловушки для насекомых и мух;

устанавливать сетки для защиты дерева.

Вишневая муха – насекомое длиной 3-5,3 мм, с черным телом, желтыми лапками и полосатыми крыльями. Особенно массово они распространены в южных областях Украины. За месяц жизни вишневая муха успевает отложить около 150 яиц.

Для борьбы с мухами и их личинками можно использовать разные химические средства. Возделывать следует не только ветки, листья, кору и цвет дерева, а почву на глубине 7-10 см.

Деревья черешни можно возделывать и народными средствами. Например с помощью семян тыквы – они содержат куркумин. Размелите семена тыквы на порошок и распылите на деревья черешни, чтобы защитить их от вредителей.

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Использование мыла и спирта: растворите небольшое количество мыла и спирта в воде и распылите на деревья черешни. Это может помочь контролировать популяцию вредителей.

Использование настоя чеснока: смешайте несколько зубчиков чеснока с водой и дайте настояться несколько часов. Распылите этот настой на деревья черешни, чтобы защитить их от вредителей.

Использование растительных экстрактов: можно использовать экстракты растений, таких как подснежник, пижма, чабрец, хвощ и другие. Эти растения настаивают в воде несколько дней и опрыскивают деревья.

Чтобы уничтожить личинки вишневой мухи в почве, можно использовать слабый раствор марганцовки. Поливать им деревья нужно на ночь. Повторять каждые 5 дней в течение месяца, пока дерево плодоносит.

Напомним, что разные грызуны на огороде и в саду наносят серьезный ущерб. Однако эксперты назвали дешевые и простые способы, которые помогут навсегда избавиться от крыс и других вредителей. Несмотря на вред, который наносят крысы, они еще разносят потенциально опасные болезни.

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