Рейтинг наиболее опасных садовых вредителей и методы борьбы с ними

Растениям в саду и огороде грозит множество вредителей, которые запросто могут за считанные недели нанести значительный ущерб посевам и цветам. Наиболее прожорливыми являются гусеница, жуки и мелкие едва заметные насекомые. А еще личинки вредителей, выедающих корни растений.

Жуки обычно вредят листьям растений, отдельные их виды поедают и цветы (например, оленка мохнатая).

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Садовые клопы любят растения, принадлежащие к семейству пасленовых, в частности, картофель, помидоры, баклажаны и перец.

Гусеницы бабочек – поедают листья и побеги растений, а также плоды – капусту, огурцы, кабачки и т.д.

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Листоядные вредители атакуют салат, шпинат, капусту.

Тли (или тля) – обычно появляются в начале лета и могут вредить растениям, питаясь их соком.

Щитовки более опасны для деревьев, кустов и декоративных растений.

Майские жуки опасны вдвойне. Сами жуки объедают стебли и листья, а вот их личинки выгрызают корни. Обычно майские жуки поедают листья яблони, груши, вишни и других плодовых деревьев.

Колорадский жук – угроза картофелю, баклажанам и перцу.

Медведки (волчок обыкновенный, или капустный жук) – эти вредители могут повреждать корневую систему растений, в том числе и корнеплоды – картофель, морковь, свекла.

Улитки и улитки – эти вредители живут на земле, но они могут нанести значительный вред растениям, в частности, повреждая листья и стебли.

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Существует несколько способов, которые помогут предотвратить распространение вредителей в вашем саду и огороде и сохранить здоровье растений и урожай.

Для посадки используйте растительный материал, не содержащий личинок вредителей. Если вы приобретаете новые растения для вашего сада или огорода, убедитесь, что они не заражены и устраивайте для них обработку слабым раствором марганцовки перед посадкой с другими растениями.

Высаживайте растения на соответствующем расстоянии друг от друга. Вредители обычно распространяются с одного растения на другое. Это поможет предотвратить распространение вредителей на все растения в вашем саду.

Поддерживайте гигиену растений. Удаляйте сухие листья и старые побеги, которые могут быть источником заражения для вашего сада или огорода. Также важно периодически пропалывать грядки и окучивать растения.

Используйте мульчу. Мульчирование является эффективным способом предотвратить развитие сорняков и сохранить влагу в почве. Также мульча помогает предотвратить распространение вредителей, поскольку снижается риск переноса вредителей на растения. Также на рынке существует много различных препаратов для борьбы с вредителями, которые могут помочь сберечь ваши растения от повреждений и уничтожения урожая. Вот некоторые из них:

Инсектициды. Это препараты, предназначенные для убийства насекомых, не вредящих растениям. Инсектициды могут быть и натурального происхождения.

фунгициды. Это препараты, предназначенные для защиты растений от грибковых заболеваний.

Репелленты. Это препараты, отпугивающие вредителей от растений. Они могут быть химическими или натурального происхождения. Репелленты обычно не убивают вредителей, а просто отпугивают их.

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Натуральные препараты. Есть много натуральных препаратов, которые могут помочь сохранить ваши растения от повреждений и уничтожения урожая. Например, использование эфирных масел или масла чеснока.

Может помочь снизить количество вредителей в вашем саду или огород настой марганцовки.

Использование чеснока и перца. Чеснок и перец можно добавлять к отварам из полыни или одуванчика, чтобы увеличить их "отпугивающие свойства". Также можно на огороде в землю вонзить зубчики чеснока и горошины перца, чтобы отпугивать насекомых.

Использование соды и жидкого мыла. Раствор соды и мыла поможет снизить количество вредителей на растениях. Для приготовления раствора нужно смешать одну часть соды с одной частью жидкого мыла и развести в 4-5 литрах воды. Затем обработать стебли и листья растений.

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Использование настоев из трав. Некоторые травы обладают отпугивающими свойствами относительно насекомых и других вредителей. Такие травы, как пижма, настурция, ромашка и другие можно использовать для приготовления настоев. Для приготовления настоя нужно залить сухие травы крутым кипятком и настоять в течение нескольких часов. Полученный настой можно распиливать на растения или поливать огород.

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