Может наблюдаться слабость и головные боли: прогноз магнитных бурь на 23 августа

Магнитные бури способны влиять на самочувствие человека, ведь они изменяют атмосферное давление, из-за чего некоторые испытывают головную боль, усталость или раздражительность.

Уровень бури измеряется по планетарному К-индексу: показатели от 0 до 4 обычно проходят незаметно, а значения от 5 и выше свидетельствуют о мощных явлениях, которые могут влиять как на здоровье, так и на работу связи и техники.

В субботу, 23 августа, показатель снизится к К-индексу 2, что соответствует слабым бурям. В то же время следует помнить, что прогнозы могут изменяться, ведь данные обновляются каждые три часа. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Магнитные бури возникают из-за мощных вспышек на Солнце, когда заряженные частицы достигают магнитосферы Земли и провоцируют возмущение. Слабые колебания остаются почти незаметными, однако сильные явления (с индексом 7–8) способны вызвать сбои в связи и даже подарить жителям северных широт полярные сияния.

Чтобы облегчить самочувствие во время дней с повышенной активностью, медики советуют соблюдать режим дня, высыпаться, питаться правильно, избегать жирного, острого и алкоголя. Полезно пить больше воды и травяного чая, больше бывать на свежем воздухе, выполнять легкие физические нагрузки и снижать уровень стресса. Контрастный душ утром поможет взбодриться, а теплая ванна вечером – расслабиться.

