Може спостерігатись слабкість та головний біль: прогноз магнітних бур на 23 серпня

Магнітні бурі здатні впливати на самопочуття людини, адже вони змінюють атмосферний тиск, через що дехто відчуває головний біль, втому чи дратівливість.

Рівень бур вимірюється за планетарним К-індексом: показники від 0 до 4 зазвичай проходять непомітно, а значення від 5 і вище свідчать про потужні явища, що можуть впливати як на здоров’я, так і на роботу зв’язку та техніки.

У суботу, 23 серпня, показник знизиться до К-індексу 2, що відповідає слабким бурям. Водночас варто пам’ятати, що прогнози можуть змінюватися, адже дані оновлюють кожні три години. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Магнітні бурі виникають через потужні спалахи на Сонці, коли заряджені частинки досягають магнітосфери Землі та провокують збурення. Слабкі коливання залишаються майже непомітними, однак сильні явища (з індексом 7–8) здатні викликати збої у зв’язку та навіть подарувати мешканцям північних широт полярні сяйва.

Читайте також: Потужне сонячне виверження налякало вчених: Землю може накрити геомагнітний шторм (фото)

Щоб полегшити самопочуття під час днів із підвищеною активністю, медики радять дотримуватися режиму дня, висипатися, харчуватися правильно, уникати жирного, гострого та алкоголю. Корисно пити більше води й трав’яних чаїв, більше бувати на свіжому повітрі, виконувати легкі фізичні навантаження та знижувати рівень стресу. Контрастний душ зранку допоможе підбадьоритися, а тепла ванна ввечері — розслабитися.

Раніше ми розповідали, які астрономічні події чекати у серпні-2025.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!