Могут убить: туристам в Испании перекрыли доступ к воде из-за загадочных морских гостей

Туристам запретили купаться на всей протяженности семимильного участка испанской Коста-Бланки из-за редких морских существ, опасных для жизни. На пляжах муниципалитета Гуардамар-дель-Сегура появились красные флаги после того, как в водах заметили так называемых голубых драконов – существ, которых называют "самыми красивыми убийцами океана".

Об этом сообщает The Mirror. Голубой дракон (Glaucus atlanticus) – это вид морских улиток, питающийся ядовитыми морскими организмами.

Это ярко-голубое детище способно поглощать токсичные клетки своей добычи и накапливать их в своем теле. Благодаря этому его укус становится очень сильным и потенциально опасным для человека.

Типичные признаки укуса голубого дракона включают тошноту, боль, рвоту и сильную аллергическую реакцию.

Местные власти Гуардамар-дель-Сегура предприняли превентивные меры по выявлению этих морских существ, перемещающихся по течениям океана. В то же время, туристам напоминают: касаться голубых драконов категорически запрещено, даже в перчатках.

Отдыхающих просят сообщать спасателям о любых случаях появления этих улиток. В случае укуса следует промыть пораженный участок соленой водой и как можно скорее обратиться в ближайший пункт медицинской помощи или больницы.

После запрета купания на пляже Гуардамар-дель-Сегура количество отдыхающих значительно уменьшилось, однако некоторые туристы все же игнорировали красные флаги, подвергая себя большим штрафам.

Ранее похожая ситуация произошла на пляже Санта-Барбара в Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон недалеко от Гибралтара, где после появления шести голубых драконов также подняли красные флаги.

