Можуть вбити: туристам в Іспанії перекрили доступ до води через загадкових морських гостей

Туристам заборонили купатися на всій протяжності семимильної ділянки іспанської Коста-Бланки через рідкісних морських істот, небезпечних для життя. На пляжах муніципалітету Гуардамар-дель-Сегура з’явилися червоні прапори після того, як у водах помітили так званих блакитних драконів – істот, яких називають "найкрасивішими вбивцями океану".

Про це повідомляє The Mirror. Блакитний дракон (Glaucus atlanticus) – це вид морських слимаків, який живиться отруйними морськими організмами.

Цей яскраво-блакитне створіння здатне поглинати токсичні клітини своєї здобичі та накопичувати їх у своєму тілі. Завдяки цьому його укус стає надзвичайно сильним і потенційно небезпечним для людини.

Типові ознаки укусу блакитного дракона включають нудоту, біль, блювання та сильну алергічну реакцію.

Місцева влада Гуардамар-дель-Сегура розпочала превентивні заходи з виявлення цих морських істот, що переміщуються за течіями океану. Водночас туристам нагадують: торкатися блакитних драконів категорично заборонено, навіть у рукавичках.

Відпочивальників просять повідомляти рятувальників про будь-які випадки появи цих слимаків. У разі укусу слід промити уражену ділянку солоною водою та якнайшвидше звернутися до найближчого пункту медичної допомоги або лікарні.

Після заборони купання на пляжі Гуардамар-дель-Сегура кількість відпочивальників значно зменшилася, проте деякі туристи все ж ігнорували червоні прапори, наражаючи себе на великі штрафи.

Раніше схожа ситуація сталася на пляжі Санта-Барбара в Ла-Лінеа-де-ла-Консепсьйон неподалік Гібралтару, де після появи шести блакитних драконів також підняли червоні прапори.

