Самые популярные кроссоверы: ТОП-10 моделей, которые пользуются наибольшим спросом на рынке

Несмотря на неуклонное подорожание новых автомобилей, лидерами продаж остаются бюджетные модели. Однако наибольший интерес среди покупателей вызывают кроссоверы – именно они возглавляют рейтинги популярности.

Поэтому эксперты составили список из десяти самых популярных представителей этого сегмента. Как отмечает Motor1, эти модели возглавили список самых продаваемых автомобилей. Данные были взяты из свежей статистики реализации новых кроссоверов, охватывающей период с начала 2025 года.

Кроссоверы и SUV продолжают завоевывать популярность благодаря своей практичности, богатому оснащению и способности адаптироваться к различным условиям. В то же время большинство покупателей остаются верными брендам с проверенной репутацией.

Бестселлеры среди кроссоверов в 2025 году:

Toyota RAV4; Honda CR-V; Tesla Model Y; Chevrolet Equinox; Chevrolet Trax; Hyundai Tucson; Nissan Rogue; Ford Explorer; Jeep Grand Cherokee; Subaru Forester.

В перечне преобладают бюджетные, однако хорошо известные всем модели, которые удачно сочетают практичность и хорошие технические качества.

