Оптимальний варіант: на який бюджетний автомобіль варто звернути увагу

Механіки часто діляться порадами щодо вибору авто, і їхні рекомендації можуть стати у пригоді тим, хто шукає надійну та доступну машину. Цього разу відомий британський експерт назвав модель, яку вважає найкращим вибором серед компактних міських автомобілів.

Про це повідомляє Express.На вторинному ринку особливо популярні невеликі хетчбеки, адже вони зручні у щоденному використанні, легко маневрують у міських заторах і не потребують великих витрат на паливо. Саме серед таких авто британський телеведучий і знавець автомобілів Майк Брюер обрав свого фаворита — хетчбек Vauxhall Corsa, який у більшості країн Європи відомий під назвою Opel Corsa.

Читайте також: Експерти назвали ТОП-10 вживаних авто з найкращим співвідношенням ціни та якості

Подібні машини ідеально підходять для міста, а молоді водії цінують у них простоту, компактність та невисоку вартість обслуговування. До цього експерти також радили звернути увагу на Seat Mii, Renault Twingo, Renault Clio та Citroen C1 — усі ці моделі залишаються хорошим варіантом для тих, хто шукає практичне та недороге авто.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найнадійніші автомобілі, які можуть прослужити понад 20 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!