В Украине некоторые граждане могут оформить выплаты на питание: кого это касается

Часть украинцев в 2025 году может рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку при покупке продуктов питания.

В Украине получить пособие на продукты могут пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, сообщает Пенсионный фонд Украины.

В 2025 году право на выплаты на питание будут иметь следующие категории пострадавших от Чернобыльской катастрофы:

участники ликвидации аварии на ЧАЭС и других ядерных инцидентах с первой или второй категорией;

лица, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы первой или второй категории;

люди, подвергшиеся радиационному облучению первой или второй категории.

Читайте также: Помощь малоимущим в Украине: детали размера и права на соцвыплаты

Для получения компенсации нужно обратиться в Пенсионный фонд, центр предоставления административных услуг (ЦНАП), местный совет или оформить заявку онлайн через портал "Дія" или сайт ПФУ, добавив все необходимые документы. Выплаты назначаются в течение 10 дней после подачи полного пакета документов.

Когда могут отказать в выплатах на питание

В выплате могут отказать, если не представлены необходимые документы, изменено место регистрации без уведомления соответствующих органов или утрачен статус, дающий право на получение помощи.

Ранее мы говорили, какая категория украинцев имеет право на получение базовой социальной помощи в 4500 грн.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!