В Україні деякі громадяни можуть оформити виплати на харчування: кого стосується

Частина українців у 2025 році може розраховувати на додаткову фінансову підтримку для придбання продуктів харчування.

В Україні отримати допомогу на продукти можуть постраждалі від Чорнобильської катастрофи, повідомляє Пенсійний фонд України.

У 2025 році право на виплати на харчування матимуть такі категорії постраждалих від Чорнобильської катастрофи:

учасники ліквідації аварії на ЧАЕС та інших ядерних інцидентах із першою або другою категорією;

особи, які постраждали від Чорнобильської катастрофи першої або другої категорії;

люди, що зазнали радіаційного опромінення першої чи другої категорії.

Для отримання компенсації потрібно звернутися до Пенсійного фонду, центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), місцевої ради або оформити заявку онлайн через портал "Дія" чи сайт ПФУ, додавши всі необхідні документи. Виплати призначають протягом 10 днів після подання повного пакета документів.

Коли можуть відмовити у виплатах на харчування

У виплаті можуть відмовити, якщо не подано необхідні документи, змінено місце реєстрації без повідомлення відповідних органів або втраченo статус, який дає право на отримання допомоги.

