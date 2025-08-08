Яка категорія українців має право на отримання базової соціальної допомоги у 4500 грн
З липня 2025 року Пенсійний фонд України запустив пілотну програму нової базової соціальної допомоги. Вона передбачає гарантовану щомісячну виплату у розмірі 4500 гривень на одну особу для родин із низьким рівнем доходу.
Основна мета — зробити систему соціальної підтримки більш зрозумілою, справедливою та ефективною. Про це пише biz.ua.
На першому етапі кошти почали отримувати сім’ї, які вже мають право на інші види соцдопомоги: малозабезпечені родини, одинокі матері, багатодітні сім’ї, а також діти, чиї батьки не сплачують аліменти або не встановлені. Із жовтня 2025 року до програми приєднаються й інші категорії — зокрема пенсіонери з невисокими доходами та домогосподарства, що відповідають критеріям малозабезпеченості.
Сума виплати розраховується індивідуально — з урахуванням кількості членів родини та середньомісячного доходу.
- На першого члена сім’ї (представника), дитину або особу з інвалідністю І–ІІ групи нараховується 4500 грн.
- Кожен наступний член родини отримує 70% цієї суми.
- Фактичний розмір допомоги дорівнює різниці між розрахованою державною підтримкою та реальним доходом родини.
Подати заяву на участь у програмі можна двома способами:
- особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду незалежно від місця проживання,
- або онлайн — через портал "Дія" (після впровадження відповідної функції).
