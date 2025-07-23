Пропонують понад 40 000 грн, але працювати нікому: кого активно шукають роботодавці в Україні

В Україні спостерігається дефіцит близько 40 тисяч водіїв вантажівок, через що третина транспортного парку простоює. Попри пропозиції заробітної плати від 38 до 42,5 тисяч гривень, відсутність покращень умов праці лише посилює проблему.

Голова конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко в інтерв'ю ЗМІ пояснив: "Транспорт – це судини, які зв'язують економіку, і якщо ці судини блокуються, то страждає весь організм".

Він зазначив, що нестача водіїв не лише викликає затримки в постачаннях, а й знижує ефективність внутрішнього ринку, збільшує витрати та підвищує ризики зриву контрактів. На сьогодні без роботи залишаються близько 40 тисяч зі 130 тисяч зареєстрованих вантажівок.

Окрім дефіциту водіїв, в Україні спостерігається постійна нестача кваліфікованих кадрів у таких сферах, як слюсарі, електрики, швачки, кухарі. Ці проблеми існували вже кілька років, але війна лише поглибила їх. "Це не окрема проблема, це системна ситуація на ринку праці", – наголосив Мірошниченко.

Однією з основних причин дефіциту водіїв є мобілізація чоловіків, які становлять більшість працівників у галузі. Іншою причиною є масова еміграція в країни ЄС, де пропонують кращі умови праці та вищі зарплати.

Читайте також: Термінова потреба в кадрах: які вакансії пропонують найбільші роботодавці України

Не менш важливим фактором є низька привабливість умов праці, особливо для жінок. В Україні досі немає достатньої кількості належно обладнаних місць для відпочинку водіїв, де можна поїсти, переночувати або провести гігієнічні процедури. У Європі ці умови стандартизовані: спеціальні зони для вантажівок з душовими, кафе, туалетами та безпечними парковками є нормою.

"Наші жінки не хочуть або не можуть працювати водіями через відсутність гідних умов праці. Цю інфраструктуру треба створювати одночасно з оновленням доріг", – додає Мірошниченко.

Згідно з даними моніторингу OBOZ.UA, найбільше вакансій для водіїв можна знайти в великих містах, зокрема в Києві, де пропонують вищу зарплату та більший попит на такі спеціальності. Водночас у менш розвинених регіонах вакансій значно менше, а умови працевлаштування, особливо для малокваліфікованих працівників, залишаються менш привабливими.

Незважаючи на дефіцит водіїв, їх зарплати залишаються конкурентоспроможними на українському ринку праці. За даними одного з найбільших кадрових порталів, станом на липень 2025 року:

зарплата водіїв вантажівок коливається від 38 000 до 42 500 гривень на місяць;

у Києві та інших великих містах досвідчені водії з категорією C/CE можуть отримувати більше 35 000 грн;

для водіїв, що працюють за кордоном, зокрема в Європі, заробітки починаються від 2 000 євро, що сприяє відтоку кадрів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, за якими працівниками в Україні справжнє полювання.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!