Термінова потреба в кадрах: які вакансії пропонують найбільші роботодавці України

В Україні спостерігається суттєвий дефіцит кадрів. Зокрема, є нестача працівників, які володіють робітничими спеціальностями.

Працівників досі катастрофічно не вистачає, і це підтверджують усі роботодавці, яких було опитано. Навіть компанії, які активно впроваджують нові технології та оптимізують свої процеси, все одно стикаються з нестачею кадрів. До прикладу, в "Укрпошті" є близько 2000 відкритих вакансій. Переважно шукають працівників для виробничих робіт: відділень, водіїв, сортувальників та вантажників. Про це пише OBOZ.UA.

Штучний інтелект вже активно використовують у бухгалтерії та бек-офісі. У планах на цей рік – інтегрувати ШІ в процеси сортування, логістики, HR та кількох інших сферах.

"Найбільший попит маємо на менеджерів із продажів банківських продуктів у всіх сегментах. Це пов'язано з амбітними цілями бізнесу щодо зростання клієнтської бази, розширення присутності на ринку та підвищення рівня сервісу", – кажуть у Сенс Банку.

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У банку переконані, що штучний інтелект має сприяти підвищенню ефективності роботи команди, а не замінювати спеціалістів.

Роман Борисенко, керівник дирекції з HR та корпоративного управління ПриватБанку, в інтерв'ю OBOZ.UA зазначає, що найбільше відчувається брак висококваліфікованих ІТ-спеціалістів, які необхідні для впровадження новітніх технологій та реалізації складних ІТ-проєктів у ПриватБанку.

"Привату" особливо важко знайти кандидатів для масових професій (інкасатори та працівники відділень) через обмежену кількість претендентів на ринку та високу конкуренцію серед роботодавців, особливо в таких містах, як Київ та Львів.

В ОККО зазначають: "На ринку праці спостерігається значний дефіцит кадрів у майже всіх сферах. Найбільша нестача – в інженерному супроводі, аналітиці даних, категорійному менеджменті, залізничній логістиці та, несподівано, в обслуговуванні клієнтів".

У "Метінвесті" є дефіцит кадрів на посади машиністів, помічників машиністів тепловозів, машиністів кранів, машиністів та помічників машиністів екскаваторів, операторів постів керування, дробильників, розливників сталі, дозувальників та інших спеціалістів.

У "Київстар" наразі працює 4000 співробітників, і компанія не має наміру ані скорочувати, ані збільшувати кількість працівників. Більшість відкритих вакансій є у Департаменті роздрібного бізнесу.

"Також активно зростає Департамент нових напрямів бізнесу, який займається розвитком партнерських програм із Microsoft, Amazon, а також впровадженням рішень Big Data для корпоративних клієнтів", – розповіли OBOZ.UA в "Київстарі".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, за якими працівниками в Україні справжнє полювання.

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