Срочная потребность в кадрах: какие вакансии предлагают крупнейшие работодатели Украины

В Украине наблюдается существенный дефицит кадров. В частности, есть нехватка работников, владеющих рабочими специальностями.

Работников до сих пор катастрофически не хватает, и это подтверждают все работодатели, которые были опрошены. Даже компании, которые активно внедряют новые технологии и оптимизируют свои процессы, все равно сталкиваются с нехваткой кадров. К примеру, в "Укрпочте" есть около 2000 открытых вакансий. Преимущественно ищут работников для производственных работ: отделений, водителей, сортировщиков и грузчиков. Об этом пишет OBOZ.UA.

Искусственный интеллект уже активно используют в бухгалтерии и бэк-офисе. В планах на этот год – интегрировать ИИ в процессы сортировки, логистики, HR и нескольких других сферах.

"Наибольшим спросом пользуются менеджеры по продажам банковских продуктов во всех сегментах. Это связано с амбициозными целями бизнеса по росту клиентской базы, расширению присутствия на рынке и повышению уровня сервиса", – говорят в Сенс Банке.

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В банке убеждены, что искусственный интеллект должен способствовать повышению эффективности работы команды, а не заменять специалистов.

Роман Борисенко, руководитель дирекции по HR и корпоративному управлению ПриватБанка, в интервью OBOZ.UA отмечает, что больше всего ощущается нехватка высококвалифицированных ИТ-специалистов, которые необходимы для внедрения новейших технологий и реализации сложных ИТ-проектов в ПриватБанке.

"Привату" особенно трудно найти кандидатов для массовых профессий (инкассаторы и работники отделений) из-за ограниченного количества претендентов на рынке и высокой конкуренции среди работодателей, особенно в таких городах, как Киев и Львов.

В ОККО отмечают: "На рынке труда наблюдается значительный дефицит кадров почти во всех сферах. Наибольшая нехватка – в инженерном сопровождении, аналитике данных, категорийном менеджменте, железнодорожной логистике и, неожиданно, в обслуживании клиентов".

В "Метинвесте" есть дефицит кадров на должности машинистов, помощников машинистов тепловозов, машинистов кранов, машинистов и помощников машинистов экскаваторов, операторов постов управления, дробильщиков, разливщиков стали, дозировщиков и других специалистов.

В "Киевстар" сейчас работает 4000 сотрудников, и компания не намерена ни сокращать, ни увеличивать количество работников. Большинство открытых вакансий есть в Департаменте розничного бизнеса.

"Также активно растет Департамент новых направлений бизнеса, занимающийся развитием партнерских программ с Microsoft, Amazon, а также внедрением решений Big Data для корпоративных клиентов", – рассказали OBOZ.UA в "Киевстаре".

Напомним, ранее мы рассказывали, за какими работниками в Украине настоящая охота.

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