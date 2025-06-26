Швидко знаходять роботу: за якими працівниками в Україні справжнє полювання
У 2025 році українці витрачають на пошук роботи в середньому 51 день. Це дещо більше, ніж у 2024-му, коли середній термін складав 50 днів, але суттєво менше, ніж у 2023 році – тоді працевлаштування займало приблизно 60 днів.
Найоперативніше знаходять нову роботу представники певних спеціальностей: науковці, медики, електрослюсарі, машиністи та шахтарі. У людей із цими професіями пошук роботи зазвичай триває в середньому лише тиждень. Про це поінформували у Державній службі зайнятості, пише OBOZ.UA.
У відомстві додали, що до категорій, які теж оперативно працевлаштовуються, належать:
- Техніки-механіки сільськогосподарського виробництва.
- Монтажники будівельних машин і механізмів.
- Зоотехніки.
- Виробники художніх виробів із лози.
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Втім, експерти відзначили, що представники деяких професій вимушені витрачати значно більше часу на пошук нового місця роботи. За їхніми даними, найбільші труднощі виникають у таких спеціалістів:
Брикетувальникам.
Ці спеціалісти виготовляють паливні брикети з різноманітної біомаси – тирси, соломи, лушпиння соняшника та інших матеріалів.
- Фахівцям з інтерв'ювання.
Займаються збором первинної інформації шляхом проведення інтерв’ю з людьми.
- Організаторам ритуалів.
Працівники, які займаються організацією та проведенням похоронних церемоній.
- Репетиторам із техніки мови.
Це професіонали, які допомагають акторам вдосконалювати їхню мовну майстерність і підвищувати професійний рівень.
- Оброблювачам тканин і волокон.
Виконують підготовчі роботи з тканинами, зокрема фарбування, друк на тканинах та подальшу обробку після фарбування.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто вже незабаром може втратити роботу в Україні.
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