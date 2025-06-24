Українці без досвіду можуть отримувати 50 тис. грн: які є пропозиції на ринку праці

В Україні, зокрема в столиці, наразі доступно понад 860 вакансій для кандидатів без досвіду роботи. Найбільший попит спостерігається у галузях торгівлі, логістики, сервісу та виробництва. Розмір заробітної плати коливається від 15 000 до 50 000 гривень, причому найвищі виплати пропонують у сферах онлайн-продажів, нерухомості та доставки.

Сайт OBOZ.UA дізнався, в яких сферах та на які суми можуть розраховувати українці без досвіду роботи. У червні 2025 року ринок праці в Україні демонструє стабільний інтерес до кандидатів без попереднього стажу.

Ця динаміка чітко показує, що роботодавці дедалі частіше готові брати на роботу людей без досвіду та навчати їх з нуля. Основна вимога – мотивація до праці та прагнення до розвитку. При цьому попит на новачків різниться залежно від галузі: в одних напрямках вакансій чимало, а в інших – лише одиничні пропозиції. Найбільше відкритих робочих місць спостерігається у таких сферах:

продаж, закупівля – 246 вакансій;

транспорт, автобізнес – 187;

сфера обслуговування – 160;

робітничі спеціальності, виробництво – 131;

нерухомість – 105;

логістика, склад, ЗЕД – 74;

краса, фітнес, спорт – 54;

охорона, безпека – 59;

готельно-ресторанний бізнес, туризм – 46;

медицина, фармацевтика – 31;

ІТ, комп’ютери, інтернет – 29.

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У цих сферах найбільше вакансій передбачають початкову заробітну плату з можливістю підвищення або отримання бонусів. У галузях торгівлі, обслуговування та транспортування новачкам зазвичай пропонують від 15 000 до 18 000 грн, а найпоширеніші пропозиції – в межах 20–30 тисяч грн. Водії служб доставки, кур’єри на корпоративних авто та таксисти можуть розраховувати на дохід від 25 000 до 35 000 грн, залежно від графіка та кількості відпрацьованих змін.

Посади у сфері логістики, на складах або в відділах комплектації оцінюються в межах 22 000–30 000 грн. Навіть початківці на посаді менеджера з продажу можуть заробляти до 50 000 грн за наявності бонусної системи. У галузях фітнесу, бʼюті-індустрії та обслуговування стартова зарплата зазвичай не опускається нижче 17 000 грн, а з урахуванням чайових або комісій може сягати 27 000–28 000 грн.

Найпривабливіші пропозиції роботи для кандидатів без досвіду

менеджер з продажу нерухомості – від 25 000 грн;

На цій посаді оплата залежить від відсотка з продажів. Досвід роботи не обов’язковий – компанія самостійно проводить навчання, надає базу клієнтів та маркетингову підтримку. Основні вимоги: вміння спілкуватися, прагнення до розвитку та готовність до мобільної роботи. Серед обов’язків – проведення переговорів, організація показів об’єктів і супровід угод.

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кур’єр на авто компанії – до 50 000 грн;

Навіть без досвіду можна приєднатися до команди служби доставки. Основні завдання – доставка по Києву з дотриманням встановлених маршрутів і графіка. Переваги роботи включають користування службовим автомобілем, компенсацію пального та премії за оперативність. Позиція ідеально підходить для енергійних і фізично витривалих кандидатів.

фітнес-інструктор (з завчанням) – від 40 000 грн;

Фітнес-клуби активно набирають інструкторів, яких готові навчати на місці. Основні критерії – приваблива зовнішність, харизматичність та вміння працювати з групами. Посада передбачає високий рівень фізичної активності, здатність мотивувати клієнтів і ведення простих звітів.

оператор call-центру – 20 000-55 000 грн;

Навіть студенти можуть претендувати на подібні вакансії. Роботодавці надають необхідні інструменти: скрипти, навчання та доступ до CRM-систем. Основні вимоги – чітка мова, стресостійкість і базові знання роботи з комп’ютером. Робота позмінна, іноді можлива дистанційна форма.

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