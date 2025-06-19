Парадокс ринку праці: чому переселенцям в Україні відмовляють у роботі

У столиці України нині проживає 426 тисяч внутрішньо переміщених осіб, що становить близько 10% від загальної кількості переселенців у країні. Водночас лише 27% із них вдалося знайти роботу, а ще 17% перебувають у процесі активного пошуку. Основними перешкодами до працевлаштування залишаються упереджене ставлення, обмежений вибір вакансій та брак дієвої допомоги з боку держави.

Про це повідомила очільниця Ради внутрішньо переміщених осіб у Києві Ольга Алтуніна, пише "Інтерфакс Україна". Вона зазначила, що головна складність полягає в низькій ефективності роботи державних органів у наданні підтримки.

Зокрема, за словами експертки, за останні три роки столичний Центр зайнятості сприяв працевлаштуванню лише 8 400 внутрішньо переміщених осіб. У контексті понад 246 тисяч працездатних переселенців це — незначний показник. Крім того, офіційна статистика Державного центру зайнятості свідчить, що за цей період у Києві роботу отримала лише 61 особа з-поміж ВПО, ще 381 переселенець отримав мікрогранти.

Читайте також: Названо дев'ять пільг для ВПО, про які багато хто не знає

Серед основних перешкод, з якими стикаються ВПО під час пошуку роботи в Києві, Алтуніна назвала:

дискримінацію та упереджене ставлення з боку роботодавців — на це вказали 32% респондентів;

невідповідність професійної підготовки потребам київського ринку праці — багато переселенців із Луганської, Донецької та Харківської областей мають спеціальності, які не користуються попитом у столиці;

відсутність або втрата освітніх документів, що ускладнює підтвердження професійного рівня;

високу конкуренцію з мешканцями Києва за обмежену кількість робочих місць.

Ситуацію ускладнює й соціальний аспект: 76% родин переселенців мають у складі представників вразливих категорій населення — людей з інвалідністю, пенсіонерів або багатодітні сім’ї. До того ж 40% таких домогосподарств живуть за межею бідності, і чимало з них змушені заощаджувати навіть на їжі.

У відповідь на ці виклики Ольга Алтуніна запропонувала низку рішень. Серед них:

розробка окремої програми працевлаштування для ВПО або включення відповідного розділу до Національної стратегії зайнятості;

активне залучення приватного сектору через розвиток публічно-приватного партнерства у сфері зайнятості;

впровадження цільових локальних програм для конкретних громад.

налагодити ефективний зворотний зв’язок із отримувачами державної допомоги;

підсилити інформування ВПО та проводити правову просвіту серед переселенців.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як з липня в Україні зміняться правила для всіх переселенців.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!