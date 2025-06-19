Парадокс рынка труда: почему переселенцам в Украине отказывают в работе

В столице Украины сейчас проживает 426 тысяч внутренне перемещенных лиц, что составляет около 10% от общего количества переселенцев в стране. В то же время только 27% из них удалось найти работу, а еще 17% находятся в процессе активного поиска. Основными препятствиями к трудоустройству остаются предвзятое отношение, ограниченный выбор вакансий и отсутствие действенной помощи со стороны государства.

Об этом сообщила руководительница Совета внутренне перемещенных лиц в Киеве Ольга Алтунина, пишет "Интерфакс Украина". Она отметила, что главная сложность заключается в низкой эффективности работы государственных органов в оказании поддержки.

В частности, по словам эксперта, за последние три года столичный Центр занятости способствовал трудоустройству только 8 400 внутренне перемещенных лиц. В контексте более 246 тысяч трудоспособных переселенцев это – незначительный показатель. Кроме того, официальная статистика Государственного центра занятости свидетельствует, что за этот период в Киеве работу получил лишь 61 человек из числа ВПЛ, еще 381 переселенец получил микрогранты.

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Среди основных препятствий, с которыми сталкиваются ВПЛ при поиске работы в Киеве, Алтунина назвала:

дискриминацию и предвзятое отношение со стороны работодателей – на это указали 32% респондентов;

несоответствие профессиональной подготовки потребностям киевского рынка труда – многие переселенцы из Луганской, Донецкой и Харьковской областей имеют специальности, которые не пользуются спросом в столице;

отсутствие или потеря образовательных документов, что затрудняет подтверждение профессионального уровня;

высокую конкуренцию с жителями Киева за ограниченное количество рабочих мест.

Ситуацию осложняет и социальный аспект: 76% семей переселенцев имеют в составе представителей уязвимых категорий населения – людей с инвалидностью, пенсионеров или многодетные семьи. К тому же 40% таких домохозяйств живут за чертой бедности, и многие из них вынуждены экономить даже на еде.

В ответ на эти вызовы Ольга Алтунина предложила ряд решений. Среди них:

разработка отдельной программы трудоустройства для ВПЛ или включение соответствующего раздела в Национальную стратегию занятости;

активное привлечение частного сектора через развитие публично-частного партнерства в сфере занятости;

внедрение целевых локальных программ для конкретных общин.

наладить эффективную обратную связь с получателями государственной помощи;

усилить информирование ВПЛ и проводить правовое просвещение среди переселенцев.

Напомним, ранее мы рассказывали, как с июля в Украине изменятся правила для всех переселенцев.

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