Украинцы без опыта могут получать 50 тыс. грн: какие есть предложения на рынке труда

В Украине, в частности в столице, сейчас доступно более 860 вакансий для кандидатов без опыта работы. Наибольший спрос наблюдается в области торговли, логистики, сервиса и производства. Размер заработной платы колеблется от 15 000 до 50 000 гривен, причем самые высокие выплаты предлагают в сферах онлайн-продаж, недвижимости и доставки.

Сайт OBOZ.UA узнал, в каких сферах и на какие суммы могут рассчитывать украинцы без опыта работы. В июне 2025 года рынок труда в Украине демонстрирует стабильный интерес к кандидатам без предыдущего стажа.

Эта динамика четко показывает, что работодатели все чаще готовы брать на работу людей без опыта и обучать их с нуля. Основное требование – мотивация к труду и стремление к развитию. При этом спрос на новичков отличается в зависимости от отрасли: в одних направлениях вакансий немало, а в других – лишь единичные предложения. Больше всего открытых рабочих мест наблюдается в таких сферах:

продажа, закупка – 246 вакансий;

транспорт, автобизнес – 187;

сфера обслуживания – 160;

рабочие специальности, производство – 131;

недвижимость – 105;

логистика, состав, ВЭД – 74;

красота, фитнес, спорт – 54;

охрана, безопасность – 59;

гостинично-ресторанный бизнес, туризм – 46;

медицина, фармацевтика – 31;

ИТ, компьютеры, интернет – 29.

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В этих сферах больше всего вакансий предусматривают начальную заработную плату с возможностью повышения или получения бонусов. В отраслях торговли, обслуживания и транспортировки новичкам обычно предлагают от 15 000 до 18 000 грн, а самые распространенные предложения – в пределах 20-30 тысяч грн. Водители служб доставки, курьеры на корпоративных авто и таксисты могут рассчитывать на доход от 25 000 до 35 000 грн, в зависимости от графика и количества отработанных смен.

Должности в сфере логистики, на складах или в отделах комплектации оцениваются в пределах 22 000-30 000 грн. Даже начинающие на должности менеджера по продажам могут зарабатывать до 50 000 грн при наличии бонусной системы. В отраслях фитнеса, бьюти-индустрии и обслуживания стартовая зарплата обычно не опускается ниже 17 000 грн, а с учетом чаевых или комиссий может достигать 27 000-28 000 грн.

Самые привлекательные предложения для кандидатов без опыта

менеджер по продажам недвижимости – от 25 000 грн;

На этой должности оплата зависит от процента с продаж. Опыт работы не обязателен - компания самостоятельно проводит обучение, предоставляет базу клиентов и маркетинговую поддержку. Основные требования: умение общаться, стремление к развитию и готовность к мобильной работе. Среди обязанностей – проведение переговоров, организация показов объектов и сопровождение сделок.

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курьер на авто компании – до 50 000 грн;

Даже без опыта можно присоединиться к команде службы доставки. Основные задачи – доставка по Киеву с соблюдением установленных маршрутов и графика. Преимущества работы включают пользование служебным автомобилем, компенсацию горючего и премии за оперативность. Позиция идеально подходит для энергичных и физически выносливых кандидатов.

фитнес-инструктор (с учебой) – от 40 000 грн;

Фитнес-клубы активно набирают инструкторов, которых готовы обучать на месте. Основные критерии - привлекательная внешность, харизматичность и умение работать с группами. Должность предполагает высокий уровень физической активности, способность мотивировать клиентов и ведение простых отчетов.

оператор call-центра – 20 000–55 000 грн;

Даже студенты могут претендовать на подобные вакансии. Работодатели предоставляют необходимые инструменты: скрипты, обучение и доступ к CRM-системам. Основные требования – четкая речь, стрессоустойчивость и базовые знания по работе с компьютером. Работа посменна, иногда возможна дистанционная форма.

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