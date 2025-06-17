Кому загрожує безробіття: ринок праці в Україні готує радикальні зміни

В Україні, як і в багатьох інших країнах, поступове впровадження штучного інтелекту та автоматизація виробничих процесів призведуть до зменшення потреби у фахівцях, зайнятих рутинною фізичною працею. Також під загрозою втрати роботи опиняються окремі категорії перекладачів.

Як повідомляє OBOZ.UA, розвиток штучного інтелекту та робототехніки може спричинити трансформації в економіці та сфері зайнятості, які за масштабами нагадуватимуть промислову революцію, коли ручна праця була замінена фабричним виробництвом. За даними дослідження Всесвітнього економічного форуму (WEF), що об'єднує понад тисячу провідних компаній і державних структур із різних країн, до 2030 року у світі:

майже 22% нинішніх робочих місць зазнають змін унаслідок автоматизації, ШІ та суміжних чинників;

очікується створення приблизно 179 мільйонів нових вакансій (14% від загальної кількості);

водночас 92 мільйони робочих місць (8%) будуть ліквідовані.

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На інфографіці: лавандовим кольором показано ймовірну кількість позицій, які можуть зникнути, а зеленим – потенційно створені (одна клітинка відповідає одному мільйону робочих місць).

Як зміниться кількість робочих місць в Україні

Варто підкреслити, що зміни на ринку праці зумовлені не лише впровадженням нових технологій. Серед ключових чинників, які впливатимуть на ситуацію протягом найближчих п’яти років, – зростання витрат на життя, спроби скоротити викиди вуглецю, уповільнення економічного розвитку, демографічне старіння та загострення геополітичної напруженості.

Поки що роботодавці застосовують генеративний штучний інтелект (як-от ChatGPT) головним чином для покращення ефективності роботи персоналу. Мова про повну заміну працівників поки не йде. Навпаки – ШІ може розширити можливості фахівців, дозволяючи їм вирішувати більше завдань завдяки новим інструментам.

"Дивлячись у майбутнє, деякі експерти вважають, що генеративний ШІ здатен дати змогу працівникам з меншою спеціалізацією братися за більш складні завдання, які раніше вимагали вузькопрофільних знань. Це може підвищити функціональність професій, зокрема бухгалтерів, медичних сестер чи асистентів педагогів. Водночас кваліфіковані фахівці – лікарі або інженери – зможуть завдяки цій технології отримати доступ до глобальних знань, що дозволить ефективніше розв’язувати складні проблеми", – зазначається в аналітичному звіті.

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Втім, подальші наслідки значною мірою залежатимуть від того, у якому напрямку розвиватиметься генеративний штучний інтелект. Якщо акцент буде зроблено не на створенні універсального помічника для людини, а на розробці спеціалізованих рішень, здатних повністю замінити працівників у певних професіях, це може спричинити серйозні соціальні виклики – зокрема, масові втрати робочих місць.

До категорії професій, які першими можуть зникнути або втратити актуальність, належать:

працівники поштової сфери;

банківські касири;

оператори з введення інформації;

касири у сфері продажу квитків;

офісні асистенти та адміністративний персонал;

працівники друкарень;

бухгалтери, діловоди та фахівці із нарахування заробітної плати;

спеціалісти з обліку інвентарю й матеріалів;

стюарди, кондуктори громадського транспорту;

продавці "з рук у руки", газетярі та вуличні торговці;

графічні дизайнери;

експерти з оцінки збитків, регулювальники.

У першу чергу під загрозою опиняються ті, хто виконує стандартизовану, повторювану роботу й не має змоги або бажання розширювати функціонал.

Дослідження Світового банку показало, що в період з 2018 по 2022 рік у таких країнах, як Індонезія, Малайзія, Таїланд, В’єтнам і Філіппіни, через автоматизацію близько 1,4 млн працівників (3,3%) з низькою кваліфікацією, які виконували переважно фізичну рутину, втратили свої робочі місця.

Раніше ми розповідали, хто до 2030 року залишиться без роботи, а хто стане в центрі попиту.

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