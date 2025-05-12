Професійна революція: хто до 2030 року залишиться без роботи, а хто стане в центрі попиту

До 2030 року майже 40% нинішніх навичок можуть втратити актуальність. Це пов'язано з інтенсивним впровадженням цифрових технологій.

Про це йдеться у звіті Future of Jobs Report 2025. Результати дослідження свідчать: у період 2025–2030 років формат ринку праці змінюватимуть кілька ключових факторів:

активне впровадження цифрових інструментів;

зростаюча вартість життя;

потреба у кліматичній адаптації;

загострення геополітичної ситуації.

У зв’язку з цим, найбільший попит зосередиться на технологічних спеціалістах – серед них будуть інженери у сфері фінтеху, експерти з штучного інтелекту та аналітики машинного навчання.

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Попри глобальні зміни, залишатиметься сталий попит на фахівців у сфері освіти – викладачів середніх та вищих навчальних закладів, а також на працівників аграрного сектору, водіїв, продавців, будівельників, медичних сестер, кухарів і соціальних працівників.

У звіті також наголошується, що протягом найближчих п’яти років змін зазнає 39% актуальних сьогодні професійних навичок.

Найбільш цінними в майбутньому будуть здатність до креативного мислення, гнучкість, витривалість до стресу, уміння адаптуватися до нових умов, а також цікавість до знань і постійного саморозвитку.

У той же час менш актуальними стануть фізична витривалість, мануальні навички та точність рухів.

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