Постійно не вистачає фахівців: названо найрідкісніші професії на ринку праці України

У 2024 році в Україні зберігався значний попит на робітничі спеціальності. Зокрема, будівельників, сантехніків, електриків, слюсарів, зварювальників та швачок.

Разом з тим, на ринку праці почали з’являтися рідкісні вакансії, які вимагали від кандидатів певного рівня кваліфікації. Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

Серед таких професій виділили:

апаратник вирощування дріжджів – всього 12 відкритих вакансій. Цей спеціаліст відповідає за розмноження та контроль росту дріжджів, які застосовуються у харчовій промисловості. Фахівці зазначають, що ця професія поєднує науку і технології, дозволяючи створювати ключові інгредієнти для різних сфер виробництва;

настроювач піаніно та роялів – відкрито 5 вакансій. Спеціаліст, який відповідає за точне налаштування та ремонт цих музичних інструментів. Основні вимоги – налаштування піаніно та роялів відповідно до стандартної висоти тону за допомогою камертона (пристрою, що використовується для налаштування музичних інструментів). Крім того, фахівець повинен уміти виявляти та усувати дефекти, а також займатися реставрацією інструментів;

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халвомісильник – доступні 4 вакансії. Майстер з приготування східних ласощів, який відповідає за їхню консистенцію та якість;

натурник – відкрито 4 вакансії. Спеціаліст, що позує художникам, скульпторам або фотографам, приймаючи необхідні пози для творчих робіт;

бутафор – 3 відкриті вакансії. Фахівець, який виготовляє реалістичні муляжі предметів для театральних постановок, кінематографа та виставкових експозицій;

пастижер – 2 вакансії. Майстер з виробництва перук, борід, вусів та інших аксесуарів для театру, кіноіндустрії та світу моди;

ембріолог – 1 вакансія. Медичний спеціаліст у сфері репродуктології, який допомагає подружнім парам здійснити мрію про батьківство.

Попит на ці професії залишається невисоким, проте їхня унікальність забезпечує їм незамінну роль у відповідних сферах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які професії стануть популярними, а на які чекають скорочення в найближчі 5 років в Україні.

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