Токарі, водії, фрезерувальники і не тільки: які професії найзатребуваніші в Україні

В Україні нині найбільший попит на фахівців таких професій, як електромонтери, швачки, слюсарі-сантехніки та електрогазозварювальники. За її словами, найбільше роботодавці шукають працівників сфери послуг, а також водіїв і слюсарів, оскільки ці спеціальності стали дефіцитними через мобілізацію чоловіків.

Водночас найбільш затребуваними є ті фахівці, чиї резюме майже не з’являються у відкритому доступі, адже вони завжди мають роботу, але їх постійно шукають. Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, передає Укрінформ.

У 2024 році понад 41 тисяча безробітних пройшли навчання або перенавчання за направленням служби зайнятості, з яких 23 тисячі здобували освіту у профтехцентрах. Крім того, працюють програми перекваліфікації та підвищення кваліфікації, які фінансуються міжнародними партнерами.

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Загалом минулого року близько 100 тисяч українців змогли змінити професію завдяки державним і міжнародним навчальним програмам. Проте, за словами Бережної, цього недостатньо, адже, за даними Інституту демографії та соціальних досліджень, в Україні налічується 12,5 мільйона економічно неактивних громадян.

На її думку, потужності центрів профтехосвіти Держслужби зайнятості можна збільшити у п’ять разів, щоб запропонувати людям більше можливостей для перекваліфікації.

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