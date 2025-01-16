Пільги для пенсіонерів: в якому транспорті можна їздити безкоштовно

Відповідно до чинного законодавства, українські пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у певних видах транспорту. Для цього необхідно пред'явити пенсійне посвідчення.

Громадяни пенсійного віку можуть користуватися тролейбусами, трамваями та автобусами без оплати. Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України № 354 від 17 травня 1993 року, яка регулює безоплатний проїзд пенсіонерів у громадському транспорті.

Пенсіонери також можуть безкоштовно користуватися електричками на приміських маршрутах. Проте, наприклад, у маршрутках проїзд для них залишається платним.

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Разом із тим, особи пенсійного віку мають сплачувати за проїзд у таких видах транспорту:

таксі;

електричках міжміського сполучення;

поїздах міжміського сполучення.

Варто зазначити, що у випадку недержавних міських маршруток пільгові категорії визначаються місцевими радами. У салоні транспорту повинна бути розміщена інформація про знижки або безкоштовний проїзд.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якій категорії українців зараховується подвійний стаж пенсії.

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