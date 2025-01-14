Якій категорії українців зараховується подвійний стаж пенсії

Українці, які працюють у складних, небезпечних або екстремальних умовах, можуть отримати подвійний стаж, що дозволяє певним категоріям працівників раніше вийти на пенсію. Подвійний стаж означає, що за кожен рік роботи на певних посадах до загального страхового стажу зараховуються два роки.

Ця норма поширюється на працівників, зайнятих у шкідливих умовах, підземних роботах, екстремальному кліматі, деяких видах військової служби, а також у медичних закладах із підвищеним ризиком. До списку також входять фахівці, задіяні у флоті чи ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України (ПФУ) в Запорізькій області.

Для реалізації права на дострокову пенсію необхідно надати Пенсійному фонду документальні підтвердження: трудову книжку, довідки від роботодавця, а також витяги з нормативних актів, якщо умови роботи змінювалися.

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В Україні право на пенсію за віком залежить від страхового стажу і досягнення відповідного віку. У 2024 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 31 рік страхового стажу. Щороку ця вимога зростає, і до 2028 року становитиме 35 років. Люди, які не відповідають цим вимогам, можуть отримати право на пенсію у 63 чи 65 років, залежно від тривалості страхового стажу.

Наприклад, у 2024 році, якщо людині виповниться 60 років, але її стаж буде менше 31 року, вона зможе вийти на пенсію у 63 роки за умови наявності щонайменше 24 років стажу. Мінімально необхідний стаж для виходу на пенсію у 65 років становить 15 років.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні незабаром проведуть масштабне підвищення всіх пенсій.

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