Чи зросте мінімальна пенсія у 2025 році: відповідь ПФУ

В Україні традиційно щороку переглядають рівень мінімальної зарплати, пенсій та прожиткового мінімуму. Однак 2025 рік може стати винятком. У держбюджеті на наступний рік не передбачено коштів для індексації соціальних виплат.

Через це пенсії та прожитковий мінімум залишаться на нинішньому рівні щонайменше до 2028 року. Наразі мінімальна пенсія становить 2361 гривню для осіб без стажу, мінімальна зарплата — 8000 гривень, а прожитковий мінімум — 2920 гривень. Про це повідомляє Уніан

Попри це, індексація пенсій у 2025 році все ж запланована. Експерт Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко зазначає, що пенсії можуть зрости в березні на 10-12%, але точні цифри стануть відомі лише наступного року.

Водночас таке підвищення суттєво не вплине на фінансове становище більшості пенсіонерів. Наприклад, для пенсії в 3000 гривень надбавка в 12% буде майже непомітною.

Раніше на UAportal: Для пенсіонерів зміняться правила оплати за комунальні послуги

З 2025 року також зростуть вимоги до мінімального стажу для виходу на пенсію:

у 60 років — необхідно мати 32 роки стажу;

у 63 роки — від 22 до 32 років стажу;

у 65 років — щонайменше 22 роки стажу.

Варто зазначити, що пізніший вихід на пенсію може забезпечити вищий розмір виплат. Тому для збільшення суми пенсійної допомоги можна розглянути можливість відтермінування виходу на заслужений відпочинок.

Раніше ми розповідали, що пенсію з 2025 року будуть нараховувати за новими правилами.

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