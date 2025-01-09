Вырастет ли минимальная пенсия в 2025 году: ответ ПФУ

В Украине традиционно ежегодно пересматривают уровень минимальной зарплаты, пенсий и прожиточного минимума. Однако 2025 год может стать исключением. В госбюджете на следующий год не предусмотрены средства для индексации социальных выплат.

Поэтому пенсии и прожиточный минимум останутся на нынешнем уровне по меньшей мере до 2028 года.

Тем не менее, индексация пенсий в 2025 году все же запланирована.

В то же время, такое повышение существенно не повлияет на финансовое положение большинства пенсионеров. Например, для пенсии в 3000 гривен надбавка в 12% будет почти незаметной.

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С 2025 года также возрастут требования к минимальному стажу для выхода на пенсию:

в 60 лет - необходимо иметь 32 года стажа;

в 63 года - от 22 до 32 лет стажа;

в 65 лет - не менее 22 лет стажа.

Следует отметить, что более поздний выход на пенсию может обеспечить более высокий размер выплат. Поэтому для увеличения суммы пенсионной помощи можно рассмотреть возможность отсрочки выхода на заслуженный отдых.

Ранее мы говорили, что пенсию с 2025 года будут начислять по новым правилам.

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