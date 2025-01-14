Какой категории украинцев засчитывается двойной стаж пенсии

Украинцы, которые работают в сложных, опасных или экстремальных условиях, могут получить двойной стаж, что позволяет определенным категориям работников раньше выйти на пенсию.

Эта норма распространяется на работников, занятых во вредных условиях, подземных работах, экстремальном климате, некоторых видах военной службы, а также в медицинских учреждениях с повышенным риском. управления Пенсионного фонда Украины ( ПФУ ) в Запорожской области.

Для реализации права на досрочную пенсию необходимо предоставить Пенсионному фонду документальные подтверждения: трудовую книжку, справки от работодателя, а также выписки из нормативных актов, если условия работы изменялись.

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В Украине право на пенсию по возрасту зависит от страхового стажа и достижения соответствующего возраста. не отвечают этим требованиям, могут получить право на пенсию в 63 или 65 лет, в зависимости от продолжительности страхового стажа.

Например, в 2024 году, если человеку исполнится 60 лет, но его стаж будет меньше 31 года, он сможет выйти на пенсию в 63 года при условии наличия по меньшей мере 24 лет стажа.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине скоро проведут масштабное повышение всех пенсий.

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