В Україні незабаром проведуть масштабне підвищення всіх пенсій: на скільки зростуть виплати після індексації

У проєкті бюджету Пенсійного фонду України на 2025 рік передбачено індексацію пенсій у березні на 10%. Однак остаточний розмір буде визначено тільки в перший місяць весни, оскільки на початок січня ще відсутні статистичні дані, які впливають на розрахунок індексації.

"Загальну суму видатків у проєкті бюджету Пенсійного фонду України на 2025 рік визначено на рівні 908,2 млрд гривень. При цьому враховано проведення у 2025 році перерахунків пенсій/щомісячних страхових виплат у зв’язку проведенням з 01.03.2025 індексації пенсійних і соціальних виплат із застосуванням коефіцієнта 1,10", – йдеться в проєкті бюджету ПФУ, який розміщено на сайті ФПУ. За підрахунками видання OBOZ.UA, індексація може досягти 11% через високі темпи зростання заробітних плат.

Національний банк України прогнозує інфляцію в 2024 році на рівні 9,7%, що означає, що половина цієї величини становитиме 4,85%. Водночас середнє зростання зарплат за три роки очікується на рівні 12,7%, а половина цього показника дорівнюватиме 6,35%.

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Розмір індексації визначається як сума половини річної інфляції та половини динаміки зростання заробітних плат за останні три роки. Її проведення закладене в бюджеті та є обов’язковим згідно з чинним законодавством. Тому, навіть якщо уряд успішно запровадить пенсійну реформу, спершу всі пенсії буде проіндексовано у березні. Однак традиційно підвищення торкнеться не всіх пенсіонерів, і деякі з них не отримають збільшення виплат.

Це зумовлено тим, що пенсія, обчислена за формулою (наразі це середній заробіток за три роки, помножений на коефіцієнт співвідношення власної зарплати до середньої, на кількість років стажу та на 1%), може виявитися значно нижчою за фактичну виплату. Наприклад, якщо за формулою сума пенсії становить лише 1230 грн, Пенсійний фонд "підтягне" її до мінімального рівня — 2361 грн (якщо це певна вікова група, то виплата буде більшою).

Під час березневої індексації збільшення на визначений коефіцієнт відбуватиметься лише для пенсій, розрахованих за формулою. Таким чином, навіть після підвищення, наприклад, на 8%, сума пенсії за формулою зросте з 1230 грн до 1328,4 грн. Проте фактична виплата залишиться на рівні 2361 грн.

Точний розмір індексації стане відомим лише наступного року, ближче до березня, коли офіційна статистика підсумує показники інфляції та зростання зарплат.

Раніше ми розповідали, що пенсію з 2025 року будуть нараховувати за новими правилами.

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