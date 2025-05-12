Профессиональная революция: кто к 2030 году останется без работы, а кто станет в центре спроса
К 2030 году почти 40% нынешних навыков могут утратить актуальность. Это связано с интенсивным внедрением цифровых технологий.
Об этом говорится в отчете Future of Jobs Report 2025. Результаты исследования свидетельствуют: в период 2025–2030 годов формат рынка труда будет менять несколько ключевых факторов:
- активное внедрение цифровых инструментов;
- растущая стоимость жизни;
- потребность в климатической адаптации;
- обострение геополитической ситуации.
В связи с этим наибольший спрос сосредоточится на технологических специалистах – среди них будут инженеры в сфере финтеха, эксперты по искусственному интеллекту и аналитики машинного обучения.
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Несмотря на глобальные изменения, будет оставаться постоянный спрос на специалистов в сфере образования – преподавателей средних и высших учебных заведений, а также работников аграрного сектора, водителей, продавцов, строителей, медицинских сестер, поваров и социальных работников.
В отчете также отмечается, что в ближайшие пять лет изменения претерпевают 39% актуальных сегодня профессиональных навыков.
Наиболее ценными в будущем будут способность к креативному мышлению, гибкость, выносливость к стрессу, умение адаптироваться к новым условиям, а также интерес к знаниям и постоянному саморазвитию.
В то же время, менее актуальными станут физическая выносливость, мануальные навыки и точность движений.
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