Профессиональная революция: кто к 2030 году останется без работы, а кто станет в центре спроса

К 2030 году почти 40% нынешних навыков могут утратить актуальность. Это связано с интенсивным внедрением цифровых технологий.

Об этом говорится в отчете Future of Jobs Report 2025. Результаты исследования свидетельствуют: в период 2025–2030 годов формат рынка труда будет менять несколько ключевых факторов:

активное внедрение цифровых инструментов;

растущая стоимость жизни;

потребность в климатической адаптации;

обострение геополитической ситуации.

В связи с этим наибольший спрос сосредоточится на технологических специалистах – среди них будут инженеры в сфере финтеха, эксперты по искусственному интеллекту и аналитики машинного обучения.

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Несмотря на глобальные изменения, будет оставаться постоянный спрос на специалистов в сфере образования – преподавателей средних и высших учебных заведений, а также работников аграрного сектора, водителей, продавцов, строителей, медицинских сестер, поваров и социальных работников.

В отчете также отмечается, что в ближайшие пять лет изменения претерпевают 39% актуальных сегодня профессиональных навыков.

Наиболее ценными в будущем будут способность к креативному мышлению, гибкость, выносливость к стрессу, умение адаптироваться к новым условиям, а также интерес к знаниям и постоянному саморазвитию.

В то же время, менее актуальными станут физическая выносливость, мануальные навыки и точность движений.

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