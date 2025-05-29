Жінки втрачають роботу через ШІ: експерти назвали ключові галузі ризику

Штучний інтелект уже починає витісняти жінок з ринку праці, особливо у сферах, де переважає офісна, бухгалтерська та цифрова діяльність – саме ці професії найчастіше піддаються автоматизації. Згідно з новим звітом ООН, у найближчі роки в країнах з високим рівнем доходів до 10% жіночих робочих місць можуть бути замінені ШІ – що майже втричі більше, ніж серед чоловіків.

Як повідомляє Euronews, такі висновки містяться у новій спільній доповіді Міжнародної організації праці (МОП) та польського дослідницького центру NASK, підготовленій для ООН. У документі підкреслюється ризик масштабного витіснення жінок із ринку праці, особливо в країнах із високим рівнем доходу.

Експерти наголошують, що штучний інтелект частіше автоматизує ті види робіт, які традиційно вважаються "жіночими". Згідно з дослідженням, у державах із високими доходами ШІ може замінити майже 10% посад, які нині займають жінки. Для чоловіків цей показник значно нижчий – лише 3,5%.

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Найбільший гендерний розрив через автоматизацію спостерігається у країнах Європи та Центральної Азії: тут під потенційною загрозою заміни на ШІ перебувають 39% робочих місць, зайнятих жінками, тоді як серед чоловіків –лише 26%. Це свідчить про те, що розвиток штучного інтелекту може ще більше загострити вже наявну нерівність між статями на ринку праці.

Найвразливішими до автоматизації залишаються професії, пов’язані з офісною діяльністю, бухгалтерією, обробкою інформації, а також ті, що стосуються цифрового контенту та програмування. Причина полягає в тому, що ці завдання легко передати нейромережам і алгоритмам.

Вже сьогодні ШІ здатен виконувати роботу, яка донедавна вважалася виключно людською: написання текстів, модерація онлайн-контенту, аналіз статистичних даних, створення звітів і навіть окремі функції управління. Утім, фахівці підкреслюють: мова не йде про повне зникнення професій, а радше про їхнє суттєве переформатування.

Штучний інтелект поки не здатен повністю замінити навички, які ґрунтуються на критичному мисленні, емоційному інтелекті, прийнятті рішень і живому спілкуванні між людьми. Саме ці компетенції можуть стати ключовими для працівників у майбутньому. Економістка МОП Жанін Берг наголошує, що важливо зберігати тверезий погляд і не піддаватися ані страхам, ані завищеним очікуванням щодо потенціалу ШІ. "В умовах загального захоплення технологіями легко втратити зв’язок із реальністю", – застерігає вона.

Міжнародна організація праці закликає уряди, роботодавців і профспілки заздалегідь готуватися до змін, які несе автоматизація. Насамперед йдеться про розробку національних стратегій захисту для вразливих працівників, інвестиції в освіту, професійну перепідготовку та створення систем підтримки для тих, хто може втратити роботу або частину доходу. Особливу увагу пропонується приділити жінкам, які працюють у сфері рутинної адміністративної праці, адже саме вони перебувають у групі найбільшого ризику.

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