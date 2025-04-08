Пенсіонерам стало легше знайти роботу: які вакансії відкриті та скільки платять

Після початку повномасштабної війни ситуація на ринку праці в Україні суттєво змінилася – особливо в демографічному аспекті, що призвело до загострення кадрового дефіциту. Як наслідок, роботодавці змушені шукати нові джерела для поповнення робочої сили, зокрема активніше залучаючи до роботи людей пенсійного віку.

Про це йдеться у звіті OLX Робота, пише УНІАН. Як зазначається, роботодавці все частіше відкривають вакансії для літніх кандидатів, і самі пенсіонери проявляють дедалі більшу зацікавленість у таких пропозиціях.

Марія Абдулліна, керівниця напряму OLX Робота заявила, у 2024 році кількість подібних вакансій зросла на 33%, а середня заробітна плата досягла 20 тисяч гривень, що практично дорівнює середньому показнику по країні (21 500 грн)".

За минулий рік вакансій з приміткою "підходить для пенсіонерів" стало більше на третину – загалом їх кількість сягнула 54 тисячі. А вже за неповні три місяці 2024 року було розміщено 20 тисяч нових оголошень. Найактивніше працевлаштовують людей поважного віку у регіонах з великими містами: у Київській, Дніпропетровській, Львівській, Одеській та Харківській областях.

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Медіанна заробітна плата в Україні також демонструє стабільне зростання. У 2024 році вона досягла 18 тисяч гривень, що на 20% більше, ніж у 2023. На початку 2025 року цей показник сягнув уже 20 тисяч гривень, що свідчить про продовження позитивної динаміки. Найвищий рівень зарплат традиційно фіксується у Київській, Львівській та Закарпатській областях.

Згідно з інформацією OLX Робота, роботодавці найчастіше шукають серед пенсіонерів працівників на такі посади: водії, продавці, охоронці, прибиральники, касири, вантажники, менеджери з продажу, кравці та різноробочі. Саме на ці вакансії найактивніше відгукуються люди пенсійного віку. У 2024 році кількість відгуків від пенсіонерів зросла на 23% порівняно з 2023 роком, і на 41% – у порівнянні з 2022.

Дослідження також показало, що майже половина працюючих пенсіонерів – 48% – мають намір продовжувати трудову діяльність. Основною причиною цього є недостатній розмір пенсій, що спонукає людей шукати додатковий дохід.

Варто зазначити, що до найму літніх співробітників частіше вдаються невеликі компанії – 29% із них зазначили, що таким чином компенсують кадровий дефіцит, спричинений війною. Для порівняння, серед великих підприємств цей показник становить лише 13%.

"Наше дослідження свідчить, що інтерес до працевлаштування людей старшого віку стрімко зростає. Бізнес демонструє більшу відкритість до співпраці з пенсіонерами, пропонуючи їм конкурентні зарплати. А самі пенсіонери – усе частіше розглядають роботу як необхідність і можливість. Імовірно, у 2025 році ця тенденція продовжить зміцнюватись", – йдеться у звіті.

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