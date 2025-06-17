Кому грозит безработица: рынок труда в Украине готовит радикальные изменения

В Украине, как и во многих других странах, постепенное внедрение искусственного интеллекта и автоматизация производственных процессов приведут к уменьшению потребности специалистов, занятых рутинным физическим трудом. Также под угрозой потери работы оказываются отдельные категории переводчиков.

Как сообщает OBOZ.UA, развитие искусственного интеллекта и робототехники может повлечь за собой трансформации в экономике и сфере занятости, которые по масштабам будут напоминать промышленную революцию, когда ручной труд был заменен фабричным производством. По данным исследования Всемирного экономического форума (WEF), объединяющего более тысячи ведущих компаний и государственных структур из разных стран, к 2030 году в мире:

почти 22% нынешних рабочих мест претерпевают изменения вследствие автоматизации, ИИ и смежных факторов;

ожидается создание около 179 миллионов новых вакансий (14% от общего количества);

92 миллиона рабочих мест (8%) будут ликвидированы.

Читайте также: Работа есть - специалистов нет: МОН назвало, какие специалисты сегодня по весу золота в Украине

На инфографике: лавандовым цветом показано вероятное количество позиций, которые могут исчезнуть, а зеленым – потенциально созданные (одна клетка соответствует одному миллиону рабочих мест).

Как изменится количество рабочих мест в Украине

Следует подчеркнуть, что изменения на рынке труда обусловлены не только внедрением новых технологий. Среди ключевых факторов, которые будут влиять на ситуацию в ближайшие пять лет, – рост расходов на жизнь, попытки сократить выбросы углерода, замедление экономического развития, демографическое старение и обострение геополитической напряженности.

Пока что работодатели применяют генеративный искусственный интеллект (например ChatGPT) главным образом для улучшения эффективности работы персонала. Речь о полной замене работников пока не идет. Напротив – ИИ может расширить возможности специалистов, позволяя им решать больше задач благодаря новым инструментам.

"Смотря в будущее, некоторые эксперты считают, что генеративный ИИ способен дать возможность работникам с меньшей специализацией браться за более сложные задачи, ранее требовавшие узкопрофильных знаний. Это может повысить функциональность профессий, включая бухгалтеров, медицинских сестер или ассистентов педагогов. В то же время квалифицированные специалисты – врачи или инженеры – смогут благодаря этой технологии получить доступ к глобальным знаниям, что позволит более эффективно решать сложные проблемы", – отмечается в аналитическом отчете.

Читайте также: Женщины теряют работу из-за ИИ: эксперты назвали ключевые отрасли риска

Впрочем, дальнейшие последствия будут в значительной степени зависеть от того, в каком направлении будет развиваться генеративный искусственный интеллект. Если акцент будет сделан не на создании универсального помощника для человека, а на разработке специализированных решений, способных полностью заменить работников в определенных профессиях, это может повлечь за собой серьезные социальные вызовы – в частности, массовые потери рабочих мест.

К категории профессий, которые первыми могут исчезнуть или потерять актуальность, относятся:

работники почтовой сферы;

банковские кассиры;

операторы по вводу информации;

кассиры в сфере продаж билетов;

офисные ассистенты и административный персонал;

работники типографий;

бухгалтеры, делопроизводители и специалисты по начислению заработной платы;

специалисты по учету инвентаря и материалов;

стюарды, кондукторы общественного транспорта;

продавцы из рук в руки, газетчики и уличные торговцы;

графические дизайнеры;

эксперты по оценке убытков, регуляторы.

В первую очередь под угрозой оказываются те, кто выполняет стандартизированную, повторяющуюся работу и не имеет возможности или желания расширять функционал.

Исследование Всемирного банка показало, что в период с 2018 по 2022 год в таких странах, как Индонезия, Малайзия, Таиланд, Вьетнам и Филиппины, из-за автоматизации около 1,4 млн. работников (3,3%) с низкой квалификацией, выполнявших преимущественно физическую рутину, потеряли свои рабочие места.

Раньше мы рассказывали, кто к 2030 году останется без работы, а кто станет в центре спроса.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!